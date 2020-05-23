梅雨狂下10天↑鋒面回馬槍！下一波「豪大雨彈」要來了　全台再灌4天

▲鋒面南移至巴士海峽，雨勢趨緩短暫一天空檔。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

把握空檔！天氣風險公司總經理彭啟明表示，梅雨鋒面南移至巴士海峽，降雨趨緩，短暫一天空檔後，25日（下周一）鋒面又北抬，雖然這一波出現持續性強降雨機會較低，仍慎防局部豪大雨，預估要到28日（下周四）左右太平洋高壓逐步接手，天氣才會漸轉晴結束長達10幾天的雨天。

彭啟明指出，目前鋒面正南移至巴士海峽，台灣天氣還是不穩定，但降雨趨緩很多，25日晚上開始，隨著南風加強，鋒面再度北抬，各地再轉雨，但雨勢不會這麼大，仍有局部豪大雨發生。因西南風軸線偏轉往台灣送，但水氣強度配上鋒面結構較差，雨勢約維持到28日，未來一周仍受梅雨鋒面影響，午後陣雨多，直到28、29日又會改變，太平洋高壓可能逐步接手，值得關心的是，未來到6月可能還是有梅雨鋒面發展。

請繼續往下閱讀...

▲下一波梅雨要下4天，全台天氣不穩定。（圖／中央氣象局、NCDR）



中央氣象局23日晚間9時許則針對屏東、台東2縣發布「大雨特報」，受對流雲系發展影響，易出現短時強降雨，將有局部大雨發生。另外特別提醒，因嘉義以南山區近日累積雨量較多，連日降雨可能造成坍方、落石，基隆北海岸並有突發性大浪發生的潛勢。

氣象局預報，鋒面24日位於巴士海峽，降雨再減少，但南部、台東仍有局部短暫陣雨或雷雨，宜花也有局部降雨，清晨北部還有局部降雨機率，白天中部以北天氣相對穩定，多雲為主，有局部午後雷陣雨，山區也有局部較大雨勢發生機率；溫度方面，因降雨減緩、氣溫稍上升，各地高溫約可回到29度以上，低溫約23度。

預估25日鋒面接近，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。26至28日鋒面影響，前兩天西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，後一天各地仍有局部短暫陣雨或雷雨。

►二手票券豐富你的生活

►600元住一晚CP值超高！9家旅店隨你選 台中、台南玩到爽～