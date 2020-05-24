2縣市大雨特報！　滯留鋒面「再襲全台4天時間曝」防劇烈天氣

▲氣象局說，周二至周四鋒面影響，周二、周三西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

2縣市大雨特報！氣象專家吳德榮提醒，周二、周三滯留鋒再度回到台灣，周四南移巴士海峽，周五又北返；滯留鋒南北徘徊期間，大氣不穩定，各地皆有局部陣雨或雷雨的機率，應持續注意「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨）的發生。

中央氣象局今天（24日）清晨對屏東縣、台東縣發布「大雨特報」，對流雲系發展影響，易有短時強降雨，今屏東縣及台東縣（含蘭嶼、綠島）有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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▼氣象局表示，今鋒面位於巴士海峽，降雨情形較23日再減少。（圖／氣象局）

▼今晨0時至7時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，今鋒面位於巴士海峽，降雨情形較23日再減少，但南部、台東仍有局部短暫陣雨或雷雨，宜花也有局部降雨，清晨北部還有局部降雨機率，白天中部以北天氣相對穩定以多雲為主，但需留意局部午後雷陣雨，山區有局部較大雨勢發生的機率；溫度方面，降雨減緩氣溫稍上升，各地高溫約29至32度，低溫約23至25度。

氣象局指出，周一鋒面接近，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨；周二至周四鋒面影響，周二、周三西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨；周四各地仍有局部短暫陣雨或雷雨；周五、周六偏南風，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨屏東、恆春半島因離滯留鋒較近，有明顯降雨，各地山區及東半部亦有局部雨。



吳德榮說，最新歐洲中期預報中心 （ECMWF）模式模擬顯示，今、周一滯留鋒在巴士海峽徘徊，西半部多雲偶見陽光、白天氣溫升，山區及東半部仍有局部降雨的機率；周一下半天滯留鋒又緩慢向北移動，降雨範圍有向平地擴展的趨勢。



吳德榮表示，周二、周三滯留鋒再度回到台灣，周四南移巴士海峽，周五又北返；滯留鋒南北徘徊期間，大氣不穩定，各地皆有局部陣雨或雷雨的機率，應持續注意「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨）的發生；周六滯留鋒繼續向北遠離，台灣在暖氣團內，天氣暖熱，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。