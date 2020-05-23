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夜釣見「人形漂浮物」！男子以為充氣娃娃…細看驚覺是妙齡女

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▲▼女子被救上岸後已失去意識，所幸警方及時進行心肺復甦，才救了她一命。（圖／翻攝《今日頭條》）

▲女子被救上岸後已失去意識，所幸警方及時進行心肺復甦，才救了她一命。（圖／翻攝《今日頭條》）

記者柯振中／綜合報導

大陸浙江台州2名男子近日深夜前往溪邊釣魚，突然看見河邊漂浮著人形物體，原先以為是充氣娃娃，後來才發現是名年輕女性，讓他們嚇傻報警，所幸沒有發生遺憾。

綜合陸媒報導，小毛（化名）當天吃完晚餐，與老鄉相約到河邊釣龍蝦，直到晚間8點20分，看見河上漂著東西，看起來又像人形，感到相當害怕，擔心是有人落水了。

由於2人家鄉靠山，沒有學過游泳技能，不敢貿然下水，只好打電話報警、向附近的村民呼救。眾人聽見聲音，紛紛拿著長竹竿、手電筒前往現場，想要一探究竟。

▲▼女子被救上岸後已失去意識，所幸警方及時進行心肺復甦，才救了她一命。（圖／翻攝《今日頭條》）

▲獲救後女子雖然無大礙，但情緒依然不穩定。（圖／翻攝《今日頭條》）

當時天色昏暗，透過手電筒的燈光，眾人只能勉強看見漂浮的人影，但因為人影看起來很輕，隨著水波浮動，眾人一度以為，只是充氣娃娃，還打電話向警方、救護隊員說明想法。

不過，警方仍感到不對勁，立刻率隊前往現場，發現河邊漂浮的是名身穿碎花裙的女子，趕緊想辦法救人。女子被救上岸後，已經失去意識，所幸在員警的心肺復甦救援下，逐漸恢復意識。

警方事後調查，該名女子今年19歲，並非本地人，當時是因為與男友發生爭吵，男友提了分手，又說了些傷人的話，讓女子感到相當絕望，產生輕生的念頭，打了電話給對方，隨後跳下水中。所幸經過救治，女子身體並無大礙，不過情緒仍不穩定，目前仍在住院觀察當中。

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