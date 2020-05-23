拒付3百元車資！乘客喊「我染新冠肺炎」吐口水　英61歲運將確診亡

▲ 計程車司機遭乘客吐口水後身亡。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒（COVID-19）重創全球，在英國造成25.4萬人染疫，奪走3.6萬條性命。61歲的計程車司機貝爾（Trevor Belle）日前載到一名拒付車資的乘客，下車前朝著他吐口水後宣稱感染新冠肺炎。貝爾事後染疫，4月18日於皇家倫敦醫院病逝。

貝爾的友人布里格斯（Damian Briggs）說明，貝爾3月22日載到一名乘客，對方在斯特拉特福下車時，拒絕支付9英鎊（約新台幣330元）的車資，爭執之下便朝貝爾吐口水，還對他說道，「我感染新冠肺炎，現在你也中鏢了！」

貝爾當時攔下附近一輛警車，說明整起事件，但因金額太小未被重視。他回家後向結縭28年的妻子艾斯奎蘭特（Kelly Esqulant）透露，該名乘客是個帶有愛爾蘭口音的白人，吐完口水就跑了。

根據艾斯奎蘭特的說法，貝爾在4天後出現類似流感的症狀，3月31日醒來後因呼吸困難送醫，篩檢結果呈陽性，與病毒博鬥約3周後於4月18日病逝，也是他滿61歲的第3天。艾斯奎蘭特已經同意捐出貝爾的血液，用於研究確診者基因與病毒易感性的關聯。

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