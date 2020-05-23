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疫情衝擊下仍交出漂亮成績單　中市府Q1四大經濟指標六都第一

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▲台中市政府在四項經濟指標中，全排名六都第一，圖為三井東區購物商場模擬圖。（圖／台中市政府提供）

▲台中市政府在四項經濟指標中，全排名六都第一，圖為三井東區購物商場模擬圖。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府拚防疫不忘拚經濟，台中市2020年第1季在公司登記家數成長率、公司登記資本額成長率、商業登記家數成長數及商業登記資本額成長數，四項指標都排名六都第一，即使在新冠肺炎疫情衝擊下，仍能繳出漂亮成績單。

台中市政府經發局長張峯源說明，依據經濟部統計處資料，台中市2020年第1季公司登記現有家數10萬2361家，較去年同期成長3.02%；公司登記資本額方面，總額1兆8380億8千萬元，較去年同期成長5.97%。

商業登記部分，現有家數11萬5202家，較去年同期增加3033家；商業登記現有資本額208億3974萬9千元，較去年同期增加6億691萬1千元，這四項指標都排名六都第一，顯示即使在疫情衝擊下，投資者仍對台中經濟發展潛力極具信心。

不過在疫情影響下，公司停業家數、商號停業家數和商號歇業家數，都比去年同期成長不少，顯見許多業者都是先停業再觀望後續發展。

張峯源表示，市府超前部署，除了祭出「紓困九箭」措施外，也首創「資金紓困協調窗口」，快速協助企業及民眾取得相關資訊，並且積極招商引資，主動協助包含三井台中港二期商場、三井東區LALAPORT購物商場等開發案；並召開6次「投資障礙排除跨局處協調會議」，協助23家廠商解決問題、促進近43億元投資，未來將落實「輕稅簡政」、「富強城市」經濟發展願景，讓企業安心投資台中。

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