以前都羡慕國外醫生！施景中感嘆PO文：在台灣當醫生是個福報

▲台北圓山飯店點燈為台灣的防疫人員打氣。（圖／文化總會提供）

記者許展溢／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，至今已累計超過520萬例，其中，台灣維持441例確診，且解隔離增至411人，居家隔離者剩不到10人。婦產科名醫施景中在臉書發文感嘆，同樣遭受疫情，台灣真是平行世界，好像置身事外，以前大部分醫生都認為在台灣當醫生是很倒楣的事，甚至跑到國外，但現在想想，在台灣當醫生是個福報。

施景中說，全世界的感染病例已達500萬例，超過2倍台北市人口，但台灣人的生活卻沒什麼變化，全世界有在上學的學生不多吧？台灣卻好像置身事外。逛街，上餐館，一樣享受家庭生活。這次的疫情，讓全人類遭受重大損失。台灣雖然身受其害，此時此刻的我們，卻又感覺幸福滿滿。

請繼續往下閱讀...

施景中提到，許多年前，在某幾位衞生署長健保局長在位時，大部分醫生認為在台灣當醫生是很倒楣的事。那幾年，很多醫學系畢業的人都到國外去當醫生，不然就轉行不當醫生了。曾幾何時，現在自己知道在台灣當醫生是個福報，過去會羡慕著美國、新加坡、日本和香港的醫生，現在不會這樣想了。並說或許疫情過了，會選擇性拒絕國外演講的邀約吧，因為現在能體認真正幸福是什麼。

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來