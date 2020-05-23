同婚一周年「爸爸媽媽沒有不見」　林楚茵、呂欣潔透露要繼續推這些…

記者袁茵／台北報導

同婚登記將於24日滿一周年，民進黨立委林楚茵邀請新手人妻呂欣潔，同時也是彩虹平權大平台的執行長，一起聊聊同婚一周年，以及新婚生活。呂欣潔提及，過了這一年，沒有出現之前外界擔憂的「爸爸媽媽不見了」等情形，未來會繼續推動友善同志工作，以及共同收養、跨國同婚等。

關心同婚議題的林楚茵向內政部調閱相關統計數字，結果顯示，截至4月底止，同婚人數共3685對，其中女性2493對，男性1008對；以六都區分，新北741對居冠，其次是台北市603、高雄489，非六都是屏東縣113對最多，花蓮縣跟新竹市並列第二有88對。





▲林楚茵婚姻平權一週年的訪談影片。（圖／翻攝自林楚茵臉書影片，下同）

以結婚對象的國籍區分，雙方為國人的有3501對，國人與外籍結婚的有184，以美國79對最多，其次是加拿大20對、及澳大利亞的17對。

林楚茵說，從這些數據看來，同婚的城鄉差距並沒有想像中大，顯示同志就是像異性戀般都是存在各地，都有想結婚的期待，也都是我們周圍的朋友，因此應該以更寬容開放的心態，擁抱相愛的同志朋友。

呂欣潔表示，同婚一年後，也沒有出現爸爸媽媽不見了，或是大家變成配偶一、配偶二的情形，日前總統蔡英文也在臉書上公佈結婚賀電從新郎新娘改成新人的選項，未來她也將繼續推動行政系統優化等友善同志的工作，同志共同收養、跨國同婚等議題。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】