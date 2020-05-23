傳大學生紓困「最高3個月18K」　PTT噓爆：勞工哈哈哈...教育部說話了

▲關於大學生紓困方案還在討論中。（圖／記者崔至雲攝）

記者周亭瑋／綜合報導

為了避免學生個人或家庭，因非自願失業、經濟急難等，導致學生生活出現困難，教育部積極研擬相關紓困計畫，如今外傳最高可領3個月共1.8萬元補助，在網上掀起熱烈討論與撻伐，不過教育部指出，目前方案仍在討論中。

教育部上午向《ETtoday新聞雲》表示，為了避免學生個人或父母等主要家庭成員，發生非自願失業、減班休息或經濟急難等情況，使得學生本人就學及生活出現困難，已積極研擬規劃對學生的紓困計畫。

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沒想到，今爆出傳言「最高可領取3個月共1.8萬元」，讓許多鄉民炸鍋，紛紛質疑是在亂撒幣，「只要有投票權的都發」、「哈哈勞工哈哈」、「正職是學生的領什麼補助啊？Ｘ...錢這樣花的」、「大學生沒繳稅，領三小紓困」、「大學生是黨的堅定支持者，不撒幣一下不行」、「學生吃家裡的紓困個屁」、「這種好像學雜費有條件減免就能解決的事不是嗎」、「只會亂撒幣收買年輕學生」。

▲鄉民一面倒撻伐。（圖／翻攝自PTT）

不過，教育部強調，日前召開兩場次說明會徵詢學校意見，目前正依學校回饋建議進行執行方式的調整，等計畫確定後，近日會正式對外發布施行。

值得一提的是，中山大學也推出「及時雨計畫」，指出若學生或家中扛生計的人，因疫情停工、歇業，甚至非自願失業，同時失業保險給付尚未核准，最多發給紓困助學金2萬元。

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