台南到處都有「黑色一塊」　他看成分「含黑糖＆蜂蜜」傻眼：香皂都要加糖？

▲台南連肥皂都是甜的？（圖／翻攝蜂王）

記者黃君瀚／綜合報導

提起對台南的印象，外地人印象最深刻的莫過於「糖」，不管食物是酸、是辣，是蒸、是炸，口味都離不開一個「甜」。旅日作家日前貼出一段小故事，表示台南有一種很香的黑色香皂，走到哪幾乎都能看到，特別的是成分中含有蜂蜜、黑砂糖等元素，讓人忍不住驚呼，「天哪，你們台南人竟然連香皂都要加糖？」

作家和菓子18日在臉書專頁「日本零食! お菓子! Japanese Snacks」貼出一段對話。先是外地人好奇，在台南看過一種很香的黑色香皂，餐廳、加油站、觀光景點到處都出現，反倒是在台北從來沒看過。她則納悶，這種香皂應該相當常見，「你沒看過？那就是黑砂糖香皂啊？」

請繼續往下閱讀...

理所當然的一句回答，卻得到外地人訝異的驚呼，「天哪，你們台南人竟然連香皂都要加糖？」她瞬間是百口莫辯，想好好解釋卻想不出詞彙，而且還真的在台北不多見，難怪非台南人難以理解。

另外有網友22日在PTT發文，表示上網時發現有一種香皂名為「黑砂糖香皂」，產品介紹中寫著添加蜂蜜、黑砂糖、蘆薈等，3者最大關聯就是帶著甜，「這樣洗澡不會甜甜的嗎？有沒有這種香皂是誰在用的八卦？」

文章貼出後，勾起不少網友兒時回憶，「這個商品應該超過40年以上囉」、「這超好用，我就用這洗」、「超古老的商品，以前阿嬤愛用」、「這很好洗，冬天洗也不乾」、「這個以前是很名貴的香皂喔，拿來洗臉的」、「便宜好洗、氣味復古，

想老家的時候就會買。」

另外不少使用過的網友表示，雖然有蜂蜜、黑糖，不過肥皂並不甜，「這超香超好用」、「其實沒有很甜，只有香。」作家和菓子則說，「味道不會甜膩，是很甜美的味道哦！」

根據蜂王官網介紹，這款黑砂糖香皂早在民過60年代就推出，含有天然蜂蜜、黑砂糖、頂級獨家複方精油搭配植物性皂基，黑色的香皂體卻能洗出柔白的泡沫，不但能深層清潔，還兼顧了一般香皂所沒有的滋潤功能。