嘉義兩水庫快見底2年來「最枯旱」　夜間減壓超前部署保證用水

▲嘉義仁義潭枯水期，沙洲浮現，工程怪手陸續清淤。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

主要供應嘉義地區民生用水及工業用水的仁義潭及蘭潭水庫，是嘉義地區愛好運動、散步的民眾首選之處。但近日，不少民眾發現水庫幾乎快要乾枯見底，沙洲陸續浮現，不少人擔心是否會因此影響到用水量。南水局表示，近期已超前部屬，實施夜間減壓，有效拉長供水期程，請民眾不用擔心。

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依照水利署南區水資源局官網5日下午16時水情資訊顯示，仁義潭、蘭潭聯合蓄水量約莫還有880萬立方公尺，雖只占有效蓄水量的25.47%，但支援供水的曾文水庫及烏山頭水庫，也還有1億163萬立方公尺水源可調撥嘉義地區民生及工業用水。

▲經濟部水利署南區水資源局水情資訊。（圖／記者翁伊森翻攝）

南水局發言人鄒漢貴副局長表示，嘉義地區目前是兩年內「最枯旱」的時期，5月1日汛期初期雖並未如願有著豐沛水量，但依中央氣象局預估的首波梅雨特報由5月中旬提前至本周，雖無法掌握雨量，但嘉義地區已陸續實施夜間減壓，民生、防疫及工業用水確認供應無虞，僅高地或管線末端地區才會發生沒水情形，但也都有安排水車協助。至於嘉義地區目前燈號是綠燈，將於7日轉黃燈，也因為提前實施夜間減壓，拉長用水期間，確保民眾用水

南水局呼籲，接下來即將進入豐水期，該局處已完成所轄水庫各項防汛準備工作，面對即將到來的梅雨及颱風，透過水庫來調節下游河川水量，降低豪大雨可能帶來的財產損失。

另外目前還在新冠肺炎防疫期間，請民眾在保持社交距離或戴口罩的同時，也要記得勤洗手，並持維持節約用水習慣，隨手關閉水龍頭，而且不需要憂心生活及防疫用水問題。

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