雲林「橫行三兄弟」為搶六輕工程！　派小弟、熱褲妹1天4次給砂石車撞

記者董美琪／綜合報導

雲林縣警察局破獲一起「假車禍真恐嚇」案！陳姓三兄弟在雲林海線地區經營工程，因覬覦六輕工程利益，想要拉抬混凝土交易價，一天製造2起假車禍以及2起攔車事件，企圖威脅恐嚇司機，阻擋混凝土車，警方最後逮捕12人。

畫面中，混凝土車開在路上，前方內側車道一台藍色轎車突然切到路中間，混凝土車來不及反應，將藍車後車尾撞爛，混凝土車駕駛當場愣住，隨即叫警察來。

▲雲林黑幫「不要命」當街攔車給砂石車撞。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）



雲林縣警局偵一隊隊長林欣期表示，嫌犯今年4月指使小弟載年輕女子「危險駕駛」，竟駕駛藍車直接切到混凝土車前方，製造假車禍，藉此威脅恐嚇，「他（嫌犯）聯合其他廠商，以每立方米新台幣2700元-2900元這個區間報價，要求被害廠商配合。」由於被害人認為報價與市價有落差因而拒絕，嫌犯單日即製造2起假車禍、2起攔車恐嚇，試圖讓得標廠商不敢出貨。

陳姓三兄弟於雲林縣海線地區經營工程維生，涉及多件暴力恐嚇、傷害案件，因覬覦上市公司龐大工程利益，涉嫌壟斷拉抬混凝土交易價格，被逮回警局後，被警方起獲多種土製炸彈和好幾支鋁棒。

警方經查，陳嫌指揮手下以危險駕駛突然變換車道致砂石車追撞，以「不要命」的方式製造假車禍，並且另2起為半路攔阻水泥預拌車後恐嚇司機，表明不准出貨給廠商等方式要脅。

雲林縣刑事警察大隊、台西分局會同刑事警察局偵六大隊、雲林縣調查站等單位，報請雲林地檢署檢察官朱啟仁指揮，查緝陳嫌及共犯共12人到案，查扣棍棒、土製爆裂物等證物，全案依《恐嚇》、《妨害自由》、《公共危險罪》移送法辦。

雖然陳姓3兄弟均否認涉案，但雲林地檢署檢察官朱啟仁認為3兄弟有反覆實施犯罪、串供之虞向法院聲請羈押獲准。

▼雲林縣警局偵一隊隊長林欣期。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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