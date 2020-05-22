產官學攜手啟用南投足球培育發展中心　開啟南投足球元年

▲▼南投縣立體育場的足球培育發展中心，簽署合作揭牌啟用，開啟南投足球元年。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣立體育場內足球培育發展中心揭牌啟用，開啟南投足球元年。副縣長陳正昇期許，攜手國立台灣體育運動大學及熱心企業，帶動南投足球運動風氣，培養足球運動選手，讓足球札根南投、接軌國際。

縣府22日在南投縣立體育場，舉行「義大利MAPEl璉紅臺體─南投縣足球培育發展中心」揭牌記者會，由副縣長陳正昇主持，議員曾振炎、台體大校長林華韋、璉紅實業公司董事長莊瓊紅、中華民國足球協會副秘書長焦佳弘、捷克籍兼任足球教練路卡斯、南投縣足球委員會主任委員詹文平、台體大教授趙榮瑞及受贈學校校長、幼兒園園長都到場參與。

陳副縣長邀請與會貴賓一同揭牌、開球，正式宣布足球運動在南投扎根發展。會中並舉行簽約儀式，藉由產官學攜手合作，讓足球運動在南投校園起飛，成為全國標竿。

會中也贈送南投縣內4所國中、13所小學及1所幼兒園，每校10顆足球，象徵足球希望種子札根校園，並藉以啟發孩子對足球運動的興趣及風氣。

副縣長陳正昇表示，南投過去可以說是足球沙漠，縣府經過5年規劃，培育足球選手計畫終於實現，感謝在台體大及璉紅實業的支持與協助下，南投足球培育發展中心正式揭牌啟用，開啟南投足球元年。

過去南投無緣參與足球賽事，未來有機會成為南投亮點運動項目，同時在台體大專業人才指導下，也會有許多優秀選手嶄露頭角，讓足球運動在南投發揚光大，相信透過產官學合作能讓南投成為足球重鎮，未來縣府將聯合各級學校與台體大，營造暢通升學管道等4級連線的培育環境，讓選手能在完善得培訓環境成長茁壯，讓南投足球揚名體育界。

馬貝集團擁有自己的職業足球隊（薩索羅隊）及專屬球場，該公司為總代理商，且長期關心國內足球運動發展，今年4月起正式贊助臺體大男子足球隊，並冠名「璉紅臺體」參加2020台灣企業甲級足球聯賽。此次能與縣府、臺體大聯手催生南投足球培育發展中心，希望在產官學合作下，讓足球運動在南投發光發熱。

南投教育處表示，縣府攜手學界和企業，以縣立體育場為原點，推動設立足球培育發展中心，就是希望能使足球扎根南投，完善從幼兒園樂樂足球至國小、國中、高中三級制，以及大學一貫的選手培訓環境，未來將從課外活動起步，進而發展足球學校，並藉「璉紅臺體」足球隊選手支援駐點教學資源，提升足球技能，讓南投足球沙漠逐漸蛻變成綠洲。

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