溪頭掀「竹林七賢」歪風　林管處強拆「私密小天堂」泡茶客哀嚎

▲▼南投溪頭森林園區隱密竹林間，出現亂砍竹私搭休憩竹棚寮舍等亂象，林管單位決祭重罰，嚴加取締杜絕這股歪風。（圖／台大林管處提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投溪頭森林園區，登山步道隱密竹林間，有人想當起「竹林七賢」，就地取材、亂砍竹子整地，私搭竹棚打造泡茶、閒聊談天的私密「小天堂」。林管處再度派員鏟除清理後，決定祭重罰並嚴加取締，以杜絕這股歪風。

南投溪頭是熱門登山健行、休憩景點，前來休憩度假遊客人潮多，近年衍生占用桌椅躺著睡覺「橫躺族」，野炊或車床族等亂象。今年3月溪頭林管單位會同警方，到溪頭天文台南嶺線登山步道一帶竹林內，強制拆除約10座竹寮，清理出2貨車沒收的物品及竹材，最近私搭竹寮亂象再起。

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為恐不肖遊客「有樣學樣」助長歪風，跟著搶建、私搭竹林寮舍，林管處決定祭出最高重罰60萬元，依違反森林法嚴格取締，呼籲登山山友發揮公德心、維護山林潔淨，一旦捉到現行犯，一定依違反森林法移送且重罰。

台大實驗林管處溪頭營林區接獲山友舉報，20日派員清理登山客私搭的竹棚，看到暫搭帆布遮風避雨的竹棚內，有電視天線、蓄電瓶、塑膠椅子，卡式瓦斯爐、鍋碗瓢盆、貯水桶，似乎打算長期作戰，伺機慢慢的擴建竹棚寮舍規模。

今年3月強拆的竹寮，不但有蓄電瓶供電系統、小桌椅，上鎖的箱子內有泡茶及鋸子、採竹筍等工具，有的還在竹林山坡整地，擴建出小平台，規模宛如山林小別墅。

溪頭自然生態園區表示，溪頭天文台南嶺登山步道，可通抵杉林溪，闢建竹寮地點的山徑小路並不好走，很難想像這些私搭竹寮的物品，是如何用人力接駁方式搬運進來的。

園區已公告相關禁止規定及加強宣導、勸導，經2次強制拆除私搭竹寮，巡山員只要發現私搭竹寮或盜採竹筍行為，會依程序錄影蒐證取締，請遊客不要以身試法。

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