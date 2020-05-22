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雨後長菇採回吃！南投埔里一家5口中毒送醫　專家：不要亂吃

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▲▼雨天放睛後，在低海拔山區或草皮冒出的「毒綠褶菇」具有毒性，是台灣毒菇類的頭號殺手。（圖／農委會特生中心副研究員林子超提供，下同）

▲▼雨天放睛後，在低海拔山區或草皮冒出的「毒綠褶菇」具有毒性，是台灣毒菇類的頭號殺手。（圖／農委會特生中心副研究員林子超提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣埔里鎮一家5口，20日採集不明菇類煮食中毒送醫急救。農委會特生中心副研究員林子超，從吃剩的野菇照判斷，是具毒性「綠褶菇」，而非採集處草皮長出的易碎白鬼傘菇。林子超表示，綠褶菇外型酷似秀色可餐的野菇，是「台灣易惹事毒菇類」榜首，誤食輕則上吐下瀉，嚴重時恐致命。

綠褶菇生長低海拔森林地或草皮，最易與人類接觸或被發現。雨後高溫潮濕環境，綠褶菇呈排列狀冒出時，外型看起來就像一朵朵「秀色可餐」的白色大野菇，常被誤判採食後中毒送醫；曾有外藉移工大量誤食中毒死亡案例，綠褶菇堪稱台灣毒菇類的「頭號殺手」。

請繼續往下閱讀...

一家5口誤食毒菇掛急診，經埔里基督教醫院搶救保住一命，22日還在住院觀察治療中。據中毒患者描述，傍晚在埔里南安路中興大學實驗林內草地上，發現長了許多白色菇菌，採集回家煮了一鍋野菇湯，與家人共食。

中年男子與妻子，母親及2名子女，當晚共食鮮採野菇湯後，出現腹痛、嘔吐等中毒症狀，趕緊打包吃剩的野菇到醫院掛急診。5人接受醫院抗毒劑等藥物治療，症狀已逐漸緩解，吃剩的野菇，已交由衛生局調查化驗。

農委會特生中心副研究員林子超表示，據中毒者描述的採集地，草皮最近長出不少「易碎白鬼傘菇」，但此類白鬼傘姑無毒性，且菇體嬌小、蕈傘易碎，被採集食用的機率不高。

▲▼雨天放睛後，在低海拔山區或草皮冒出的「毒綠褶菇」具有毒性，是台灣毒菇類的頭號殺手。（圖／農委會特生中心副研究員林子超提供，下同）

最常被採集誤食的毒野菇，以大型、圓弧狀菇體為大宗。林子超表示，一般民眾在郊外看到單一個體、外觀色澤鮮豔的菇菌類，都擔心有毒性，不敢輕易觸摸、採集食用。

綠褶菇以單株或數株長出地面呈現，但地底菌體群外圍環，在雨後天後轉睛時，為傳遞孢子會成群冒出地面，有時多到10到20株菇體，像極了秀色可餐的白色野菇，此時最常被誤判採集食用中毒，梅雨季後到7、8月間，都會在山林野地間發現。

菇類上若有昆蟲啃食即無毒，或餵雞隻、動物吃食「試毒」，來判定野菇是否可食用，都是錯誤的觀念。林子超強調，有些昆蟲或動物的體質或消化系統，跟人類是不一樣的。長在野外的真菌或野菇，若沒有專業判定經驗，最好不要去碰觸或採集食用，不要為了逞一時的口腹之欲，中毒或鬧出人命。

・霜狀質地不黏膩

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