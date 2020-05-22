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體育署長高俊雄下鄉台東　豐田國中獲4600萬元體育發展經費

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▲ 體育署長高俊雄(右2)下鄉台東並拜會縣長饒慶鈴，豐田國中獲4600萬元體育發展經費。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 體育署長高俊雄(右2)下鄉台東並拜會縣長饒慶鈴，共商縣內體育發展議題。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

教育部體育署長高俊雄22日下鄉台東，前往豐田國中向足球聯賽冠軍的足球隊恭賀，同時到台東縣政府拜會縣長饒慶鈴，針對縣內體育發展議題討論，在中央及地方共同支持下，將補助豐田國中4600萬元鋪設人工草皮足球場及夜間照明，卑南國中青少棒隊因疫情關係取消世界少棒聯盟亞太代表權，饒慶鈴則向體育署爭取出國移地訓練之經費，以及頒發國手當選證書及中華隊球衣，也獲高俊雄初步允諾。

豐田國中足球隊參加今年度中等學校國中男生組11人制足球聯賽，過關斬將勇奪全國冠軍，拿下校史也是台東縣首座足球冠軍，高俊雄向校長及隊職員道賀。並拜會饒慶鈴討論體育發展議題。饒慶鈴表示，縣內孩子在體育競賽表現上相當優異，惟訓練場地相對刻苦，藉此向中央爭取體育發展經費，藉以提升足球隊之訓練品質。另卑南國中青少棒隊獲本學年度棒球聯賽季軍外，又贏得謝國城盃青少棒冠軍，獲取2020世界少棒聯盟(13-14歲組)亞太區次青少棒錦標賽代表權，因疫情關係國際賽事相繼取消。為鼓勵選手們刻苦訓練及彌補無法代表國家出賽之缺憾，向體育署爭取出國移地訓練之經費，期盼年輕選手能與國外選手交流開拓眼界。

體育署將為台東縣榮獲謝國城盃青少棒冠軍的小將們頒發國手當選證書及中華隊球衣，將這份榮耀送給小將們。教育處林政宏處長表示，本縣今年主辦109年全國身心障礙運動會，因疫情影響延後至11月13至16日，其因延後賽事所衍生的經費300萬元，也獲得體育署同意追加補助。

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