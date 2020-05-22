自由座解禁需「確保不擁擠」　陳時中：加掛車廂也是種解決方案

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／疫情指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

針對民眾關心的連續假日雙鐵（台鐵、高鐵）是否開放站票及自由座議題，交通部表示，在指揮中心正式決議通過解除連假期間站票及自由座的限制前，雙鐵仍將維持現行的防疫方案，對此指揮官陳時中回應，「車廂內太壅擠我們不贊成，如果做不到就加掛車廂也是解決方案。」

陳時中表示，並不贊成車廂內太壅擠，若是要有限度的賣站票，必須要確保車廂內不要太壅擠，若交通部認為販售站票無法避免乘客社交距離的話，「加掛車廂也是一個解決方案」，詳細的實行方案則是看交通部的專業管理安排。

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交通部表示，瞭解乘客返鄉的需求、以及對恢復運能的期盼；但萬事莫如防疫急，雙鐵雖身負疏運重任，但更是防疫最前線，須為台灣的防疫工作盡最大的努力。若在端午連假前仍無法開放，將以加開班次或加掛車廂的方式，盡力提高運能，提供民眾安全且健康的返鄉旅程。

新冠肺炎影響，高鐵公司日前減班因應疫情，卻有不少通勤族抱怨搭不到車，考慮到疫情緩和，高鐵公司宣布，自5月25日（一）起，每週一至週四晚間18：10自南港站增開一班673車次南下列車，並配置六節自由座車廂，以加強服務通勤時段之旅運需求。

高鐵公司表示，旅客如欲購買該車次之對號座車票，亦可自5月24日（日）凌晨零時起，透過高鐵各購票通路購票。

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