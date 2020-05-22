東京今增3確診「緊急狀態以來新低」　首都圈北海道25日決定是否解禁

▲西村康稔認為，首都圈以及北海道的新增病例數已大幅減少。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本東京都今（22）添3例新冠肺炎（COVID-19）確診個案，是自4月7日發布全國緊急狀態以來，單日新增確診數最少的一天。東京都迄今累計5136人染疫，日本經濟再生擔當相西村康稔表示，現階段仍處於緊急狀態的首都圈埼玉、千葉、東京、神奈川4都縣及北海道，政府將於25日討論是否解禁。

西村康稔指出，儘管首都圈以及北海道的新增病例數已大幅減少，但社會大眾還是不能放鬆警惕，不論地區的緊急事態宣言是否已解除，5月底前仍應該盡量避免不必要、非緊急的跨地區移動，且在所有都道府縣都解禁後，也要先振興「縣內旅遊」。

至於高中、大學等的入學考試因疫情長期停課所受到的影響，知事會向中央政府喊話，盡快推出應對措施。

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