日媒讚台灣防疫有成：外界應重視台灣民主價值

▲衛福部長陳時中及團隊在此抗疫之役中，扮演關鍵角色。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者楊明珠東京21日專電

日本經濟新聞今天在社論指出，蔡英文政府這次在新冠肺炎疫情中防疫有成，守護住人民的健康，是因為台灣已有根深蒂固的民主政治，外界應再度注視台灣民主政治的價值。

日經社論首先表示，蔡總統20日在典禮上宣誓就職，展開第二任期。台灣在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫上，是全球迅速採取防疫措施，成功控制住疫情的先驅。蔡政府不靠強權，而是以透明手法守護人民的健康，主要是因為台灣已有根深蒂固的民主政治。

社論說，兩岸關係從蔡政府4年前上台以後就呈現僵局。中國主張兩岸於1992年確認的「一個中國原則」，但蔡政府不明確承認這個一中原則，所以中國不與台灣接觸。

對此，蔡總統這次在就職演說時重申，拒絕中國國家主席習近平所提出的「一國兩制」方案。今年1月的總統大選中，選民選擇了「遠離中國」，蔡政府的第二任內拒絕「一國兩制」的態度也不可能大幅改變。

日經社論指出，蔡總統在就職演說言及兩岸關係時，強調要維持和平穩定現狀。中國對台獨懷戒心，蔡總統的說法算是對中國展現一定程度的顧慮，展現具有彈性的態度，呼籲兩岸對等對話。

▲總統蔡英文及副總統賴清德，搭檔執政下一個4年。（圖／ETtoday攝影中心攝）

社論又說，新型冠狀病毒疾病問題是當前世界共同的長期課題，也是兩岸所關注事項。兩岸或許可以以今後防疫對策為主題，進行暌違已久的直接對話，思考是否有這個選項。這將是對世界有貢獻的和平對話，值得檢討。

社論指出，中美兩國正展開象徵貿易戰的對立，這對扮演國際供應鏈核心角色的台灣經濟造成很大影響。對此懷有危機感的蔡總統在就職演說中談及今後經濟政策的重點，包括台灣要發展可結合5G時代、數位轉型，以及國家安全的資安產業。

日經社論表示，台灣有很多具有帶動世界經濟實力的資訊科技（IT）相關企業。這些對日本企業來說，都是重要的夥伴。台日今後有必要在經濟、文化、人員交流方面建立密切關係。

社論最後指出，以公正選舉為基礎的台灣民主政治已有25年歷史，與日本、歐美共享同樣價值觀。台灣要維持民主政治的話，在野黨的角色也很重要，今年一月總統大選大敗的國民黨應誠摯反省，努力重振黨的勢力。