520後國運！命理師指蔡英文屬猴　賴清德「一個字」讓猴升格「雙美猴王」

▲ 520後台灣國運？命理師楊登嵙指蔡英文屬猴，賴清德第三字「德」讓猴升格「雙美猴王」。（圖／翻攝自「賴清德」臉書粉專）

記者郭世賢／綜合報導

中華民國第15任總統蔡英文、副總統賴清德在520宣誓就職，再次上任的蔡英文總統與新上任的副總統賴清德，對此，知名命理師、社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，蔡英文總統生肖屬猴，賴清德的名字第三字「德」有兩個人，讓猴升格當「雙美猴王」，「英德配」必定能讓台灣國運昌隆。

楊登嵙指出，2020年1月11日總統蔡英文搭檔賴清德競選，成功連任當選新任正、副總統，當時新冠肺炎疫情持續延燒而且嚴峻，具有公衛、醫生背景的準副總統賴清德，在這次防疫戰中扮演「默默做很多事的準副總統」而且「攬事不攬權的準副總統」。

▲ 知名命理師楊登嵙。（圖／命理師楊登嵙提供）

楊登嵙說，外界之前討論媽祖繞境是否暫緩一事，賴清德也相當關注，甚至在幕後居中協調，與宗教界領袖溝通，指標性大廟，如大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮等廟宇，相繼宣布遶境延期。

楊登嵙則表示，當時的準副總統賴清德也多次居中協商，快速完成「台灣口罩國家隊」，台灣防疫有成，防止飛沫入侵的口罩功不可沒；口罩本週單日最高產量近2000萬片，除了讓國人健康安全有保障，也幫助好多國家，建立起好多邦交友誼，讓世界看見台灣，紛紛要向台灣學習。

▲ 2020年蔡英文搭賴清德，順利當選總統，讓猴升格當「雙美猴王」。（圖／命理師楊登嵙提供）

楊登嵙表示，蔡英文總統1956年生，生肖屬猴，姓名學在第三字代表事業、投資、財帛、晚年，因此選總統、國運成功好壞與否，第三個字非常重要。2016年蔡英文搭陳建仁，順利當選總統。因為前副總統陳建仁的名字第三字「仁」有兩個人，可讓猴升格當雙美猴王。2020年蔡英文搭賴清德，又順利當選總統，因為賴清德的名字第三字「德」也有兩個人，也讓猴升格當「雙美猴王」。

楊登嵙說，選舉時賴清德當副手，象徵民進黨整合成功，能團結各方力量，得到更多票數，成功在望。果真，這組合贏得2020年總統大選。未來「英德配」當然也能讓台灣國運昌隆，況且，在這次的新冠肺炎疫情，世界各國認同台灣！肯定台灣！台灣未來在國際舞台會有更多朋友，路會更寬廣。

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