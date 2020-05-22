台南蘇大媽挨打了！壯男左勾拳重捶讓她倒退3步…火爆場面曝光

地方中心／台南報導

台南檢舉魔人「蘇大媽」日前因積欠租金，遭警方強制執行，目前落腳於台南大天后宮，不過21日晚間11時許有網紅開直播，當面對尬、挑釁蘇女，引來民眾圍觀，一名高大壯男甚至用左勾拳猛力重捶蘇女手臂，讓她連退3步，現場氣氛相當火爆。警方事後替蘇女做了「整夜」筆錄，稍早台南市警二分局民權所表示，蘇女打算提告與她對嗆的1男1女，至於動手打她一拳的男子則不告。

▲台南蘇大媽不打算提告揍人的男子。（圖／翻攝臉書《920公社》）

蘇大媽近日落腳大天后宮，不料因為時常在廟裡大鬧，大天后宮20日便發出聲明，認為她已嚴重危害宮廟安寧秩序，且屢勸不聽，將她列為不受歡迎人物；有網紅21日到天后宮開直播，引起群眾前來觀看，「要求蘇女離開大天后宮」，影片中分別有1男1女當著蘇女的面不斷嗆聲，不過一旁的警方想勸阻，整整耗了一小時才阻止整場鬧劇，線上總觀看人數達14萬。

▲台南大天后宮禁止蘇大媽再入宮 。（圖／翻攝全臺祀典大天后宮）

除了網紅直播外，臉書《920公社》上還有另一段影片，畫面中警方已到場阻止，卻有一名男子突然出拳毆打正拿著手機拍攝蘇女，遭到警方阻止。

▲蘇女想在派出所過夜，連夜做了多次筆錄才肯罷手。（圖／台南爆料公社）

網紅與群眾的行為已違反《社會秩序維護法》64條，妨害公眾安寧，而警方為防止衝突擴大，將蘇女先帶回派出所「暫時止血」，孰料，蘇女為了待警局過夜，自21日深夜不斷要求員警替她做筆錄一路耗到22日清晨4點，才善罷甘休，甚至22日早晨還被民眾直擊蘇女趴在台南祀典武廟桌上睡著了。

▲蘇女趴在台南祀典武廟桌上睡著了 。（圖／翻攝自台南爆料公社）

目前根據最新消息，負責本案的台南市警二分局民權所表示，蘇女僅打算告叫囂的1男1女，出拳的男子則不打算提告。對此，警方也呼籲，即便蘇女常做出不理性的事，民眾勿刻意挑起紛爭，不但違法也造成許多社會負擔。



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