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女童看性暴力讀本喊「妹妹也受害」　曝阿嬤與男友超扯獸行…結局傻眼

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▲▼家暴,受虐,女童,男童,性侵。（圖／123RF）

▲女童與妹妹遭阿嬤、阿嬤友人聯手猥褻得逞。（示意圖／123RF）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名10歲女童花花（化名）、其8歲妹妹草草（化名）遭同住的阿嬤、阿嬤廖姓男友人以「零用錢」強行猥褻得逞，直到花花接受老師個別輔導時，看完老師導讀性暴力的讀本「象爸爸著火了」，向老師表示「我也有」，意外抖出阿嬤、廖男的恐怖狼行。案經台中地院審理後，兩人分別被依精神狀態處「心神喪失」、證據不足判無罪。

判決指出，2017年7月起，阿嬤會先以強硬態度要求花花下樓，而廖男便開口提出「要給零用錢」強行要求花花坐在他的大腿上，伸手摸一輪，即便花花拒絕喊著「不要再摸了」，廖男仍執意繼續動作，這樣的行為前後發生共3次，給花花共2000元零用錢。

這還沒完，同年9月廖男改對草草下手，某次獲得阿嬤同意後，騎車載草草買糖果的路途中，見草草坐在機車前方，竟伸手撫摸，猥褻得逞；沒想到隔年1月時，阿嬤直接要求草草站在廖男前，讓廖男給出700元零用錢後，得以撫摸草草的私密處，滿足其性慾，行徑相當誇張。

2018年9月18日時，花花正接受老師的個別輔導，當時聽完老師導讀有關性暴力類別書籍「象爸爸著火了」，她手直接指著書本喊出「我也有」，經輔導老師進一步了解、詢問草草後，由學校通報處理，檢方以加重強制猥褻罪嫌起訴。

不過法官審理時，廖男因極度重聽、腦部腹腔手術、失智、不良於行等症狀，過程幾乎無法表達任何意見，狀況達「心神喪失程度」，另外也查無證據顯示阿嬤、廖男犯行，因此台中地院最終判無罪，全案仍可上訴。


►拍照拍不完

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