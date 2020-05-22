40歲補教師與14歲國中妹「9個月車震15次」　公園、賣場…都是「運動場」

▲補習班老師與女學生發展師生戀，前後發生15次關係，下場曝光。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／台北報導

新北市汐止區一名40歲已婚何姓補習班老師與14歲國中女學生小琪（化名）傳出戀情，他時常以「接送上下課」為由，停在公園、賣場停車場等多處，直接與小琪「車震」，有時甚至直接帶回家，兩人於9個月內共發生15次性行為，經小琪母親發現後怒報警，整起事件才曝光。

自2018年10月10日起，身為補習班負責人，也同時為授課教師的何男與小琪大膽談起師生戀，透過接送下課、兩人獨處時，開車到松山區「迎風狗運動公園」、汐止區「魚中魚賣場」附近停車場等區域，公然「車震」或者直接開回家發生關係。

法官認為，何男明知小琪為未滿16歲之女子，思慮未臻成熟，身心仍處於發展階段，竟未能克制己身情慾衝動，與小琪前後發生15次性行為，考量他已經和小琪母親以180萬元和解，且坦承犯行，士林地院最終依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交，共15罪，判有期徒刑1年10個月，緩刑5年，並支付公庫30萬元、提供200小時義務勞務及參加3場法治教育，全案仍可上訴。



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