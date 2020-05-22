首爾街頭驚現滔天巨浪　逼真到快衝破玻璃螢幕震撼路人

▲南韓多媒體設計公司d'strict推出公共藝術影象「WAVE」，超逼真巨浪吸引大家的目光。（圖／翻攝自自YouTube／d'strict）

記者洪菱鞠／綜合報導

南韓首爾街頭驚見滔天巨浪，伴隨一波波奔騰、翻湧的海浪聲，令人震撼之餘，也擔心下一秒被大浪衝走。彷彿就要衝入城市的「大浪」，其實是當地多媒體設計公司d'strict最近推出公共藝術影象「WAVE」，利用LED廣告牆打造超逼真巨浪，搭配擬真音效，吸引路人停下腳步駐足觀看，影片也在網路社群瘋狂轉發。

位於首爾江南區黃金地段的Coex Artium大樓，戶外廣告牆面以往大多播放天氣、介紹景點或是SM藝人、三星的宣傳廣告，而最近改投放3D巨浪，聲光效果十足之外，影象呈現也很真實，擅長運用數位媒體技術製作視覺特效的d'strict，前後花費長達4個月時間設計，其中超過4分之3都在計算每幅畫楨的數據，最後成果令人驚豔，來回拍打的海浪極為細膩，一點也看不出科技感。

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這面廣告牆寬80公尺、高20公尺，面積之大，站在底下抬頭觀賞，3D海浪似乎要衝破玻璃螢幕般，畫面壯觀也衝擊視覺，一時間還以為自己來到了海邊。d'strict除了創造公共藝術新體驗，另一方面考量到疫情爆發後影響民心，因此也希望這波「大浪」能讓人感受到大自然的活力，心情不再受到壓抑。

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