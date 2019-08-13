月底開放！台鐵花蓮新站砸9億整修　「洄瀾鯨奇」就像走入海底





▲花蓮車站公共藝術「洄瀾鯨奇」夜間模擬圖。（圖／交通部鐵道局提供）

記者胡順惠／台北報導

花蓮火車站分兩階段投入9億元經費整修補強，第二期工程預計8月底完工，增加6.5倍的候車空間、4.1倍的商業空間、1.8倍的衛生設施數量。為了不讓花蓮車站僅作為車站用途，交通部鐵道局表示，希望能融入人文氣息，像是在花蓮大廳設置公共藝術「洄瀾鯨奇」，夜晚時讓遊客就像走在海洋中。

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▲花蓮車站第二期工程2019年8月底完工。（圖／交通部鐵道局提供，下同）

花蓮車站整修主要有3大重點，包含開放式架構，採半戶外、四面開闊觀景且通風地方分為與特色自然滲入車站；被動式節能設計，自然通風與對流，降低設備使用亭子頂部設通風口，內部空氣對流降溫；迎賓氣氛，歡迎的「迎賓傘」，由隔柵樹林撐起。

整修後，花蓮車站新增長100公尺、寬6公尺的自由走道，能連結電梯兩端；候車空間也從原本的660平方公尺增設為4310平方公尺，等於是改建前的6.5倍；商業空間從原本的290平方公尺，增設為1180平方公尺，為改建前4.1倍；衛生設施數量男廁增為36間、女廁44間，為改建前的1.8倍。

另外，原本並無電梯設施，改建後增設6座電梯、手扶梯也從原本6座增為13座、售票窗口從8個售票窗口增為13個售票窗口，上述所有設施補強共投入9億元。鐵道局表示，第一階段於107年7月29日完工，同年10月份啟用，第二階段將於108年8月23日完工，是將原本的車站做整修補強。

▲花蓮車站工程耗資9億元經費。

鐵道局指出，花蓮車站是台鐵位於東部的唯一特等站，每日進出約3萬人次，其營收僅次於台北車站，新站改建新穎的設計，藉著空間與視覺的通透性，讓旅客輕易看見後方高聳的中央山脈，把東部好山好水的景觀與建築完美的融為一體，車站採進出分流，通廊可以從東站走到西站，不需要剪票，商店街也已經有16間廠商進駐，7月份已經開幕營業。

鐵道局說，完工後的花蓮車站，車站可使用面積達4310平方公尺，大幅提升候車空間及商業空間，且進出動線分流設計可滿足每日近3萬人次之旅運需求，另站前廣場車道數亦增加，更可提供旅客安全、方便、舒適、美觀之乘車環境，使花蓮車站功能更趨多元，提供服務更親民，成為花蓮地區旅遊觀光休憩新據點。





▲交通部鐵道局說明花蓮車站第二期工程。（圖／記者胡順惠攝）