環狀線開放試乘湧人潮　沿線商圈房市話題熱

▲環狀線開放免費試乘，首兩日運量就衝破8萬人次，而人潮帶動錢潮，也為沿線的商圈房市挹注話題。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

雙北市民等了10幾年的捷運環狀線，1/19起開放免費試乘，新北市長侯友宜視察首日運行狀況，滿意全寫在臉上：「本來如果從頭前庄站坐到板橋站，要繞到台北市，就要大概39分鐘，現在從頭前庄坐到板橋，大概只要花5分鐘！」





▲▼新北捷運環狀線開放試乘人潮湧現。（圖／記者謝盛帆攝）





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總長15.4公里的捷運環狀線第一階段，串聯新店、中和、板橋以及新莊共14個站，不需繞行台北市轉乘，不但省下通勤時間，也因為行駛路徑縮短，票價相對便宜。



▲▼公共藝術添看頭，環狀線車站、車廂皆美。（圖／記者謝盛帆攝）





「月台上方的LED燈會變色，很漂亮」、「車廂內的柱子、坐位，全都是黃色的，整個很可愛！」除了省時又省錢，環狀線更加入公共藝術概念，車站、車廂皆美，令往來的乘客眼睛一亮。



▲▼環狀線1/31通車，沿線商圈、房市話題升溫。（圖／記者謝盛帆攝）



捷運環狀線提供雙北民眾更便捷舒適的大眾運輸選擇，試營運期間湧入大批民眾搶搭體驗，首兩日運量就衝破8萬人次，而人潮帶動錢潮，也為沿線的商圈房市挹注話題，不少通勤族、小資族，紛紛把眼光看向周邊新案，預估1/31號正式通車後，可望再掀賞屋、換屋潮。