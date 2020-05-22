　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

全民防疫保單健檢找出保障缺口　專家提醒留意3大風險

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲保險，計算，保單，保障，賠償，保險金，財富，理財，財務。（圖／pixabay）

▲面對疫情來襲，不少民眾開始檢視醫療保險缺口，台壽提醒，規劃保單前應了解保障額度是否足夠。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

民眾規劃醫療險，要買足日額才有保障！一般年齡越大越需要醫療保障，台灣人壽內部資料分析，有購買健康險的保戶平均住院一天日額保險金近2,000元，但61歲以上的保戶平均日額保險金卻未達1,500元，以北部台大醫院單人房每天自費3,600至8,000元為例，長輩住院需選擇單人房型，就得另自付差額，建議民眾規劃保單前，應清楚了解保障額度是否足夠。

根據保發中心資料顯示，2018年國人健康險投保率已達300%以上，也就是台灣平均每人有3張健康險，提醒民眾在一般住院時，會有3類費用，包括手術費、雜費、以及病房差額費用，其中病房差額費用若遇到健保房不足時，或是想要醫療期間有個舒服的單人房使用時，自身的商業保險就能支付額外費用。

今年新冠肺炎疫情衝擊，越來越多民眾警覺需要檢視家庭成員的醫療保險缺口，台灣人壽提醒要注意3大保障風險，首先是「醫療風險」，民眾赴醫院治療時，若產生健保不給付的額外雜項花費就得自行吸收，以險種來說可以實支實付醫療險支應，在保險額度內以醫院收據來和保險公司申請理賠；依目前醫療水準評估，建議理想住院日額應於3,000元以上，雜費額度應不低於15萬元。

第二是「失能風險」，在新冠肺炎案例中，有少部分患者出院後出現不可逆的症狀，例如肺纖維化，導致嚴重喪失工作能力，可能已符合失能險理賠認定，這時保險公司將每月或一筆給付保險金，彌補收入中斷損失；以目前外籍看護每月費用為參考，換算保險金額月給付金應不低於3萬元。

第三是「責任風險」，若併發重症導致不幸離開，家庭可能頓時失去依靠，此時遺屬生活費、孩子教育費用仍需持續支出，台灣人壽建議提早以定期壽險或投資型保險拉高個人壽險保障，保險金額可以個人年收入5至10倍做為參考。

台灣人壽指出，保單檢視要掌握「安穩傳」三個層次，第一層「安」全防護，優先做好保障規劃，風險來臨運用保險金協助個人及家庭渡過難關；第二層「穩」定增值，做好第一層防護後，運用保險增值功能達成人生階段目標，例如子女教育金或退休生活等；第三層「傳」愛一世，財富累積一定程度後，可以壽險做為預留稅源的工具，並計畫以保單受益人安排行使繼承，避免爭產糾紛。

過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招

ET快訊
俄護理師防護衣內「只穿內衣」服務病患　本尊摘面罩…冷豔臉蛋美
影片曝光！台南檢舉魔人蘇大媽被揍　男左勾拳重捶讓她倒退3步
小王又揉又舔！人妻怨：不能69好遺憾　內褲送檢發現小蟲…老公
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

全民防疫保單健檢找出保障缺口　專家提醒留意3大風險

借錢買保單亂象多！　保險業務員話術暗藏3大陷阱

4壽險公司淨值低於3%拉警報　金管會完成約談、要求提改善計畫

紓困方案不夠用！保險專家：民眾可善用保單貸款　「利率低、快速撥款」5大優點曝光

「不排斥併購其他壽險」中壽總座黃淑芬提4大條件！

壽險海外投資比重高成一大地雷　黃天牧盼給緩衝時間調整

分紅保單機制曝光！保戶可直接分享保險公司績效　同時擁有「保障+紅利」

婦人「講完電話」驚慌辦保單解約！南山人壽專員超機警　秒救50萬老本

立委提議「紓困保單」　金管會新任主委黃天牧：1個月研究可行性

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

Jessi初吻在衣櫃上.. 看鏡子覺得「胸真大」　劉在錫招架不住：和她組隊太累惹

12貓聽到罐頭「喀聲」秒聚集！　媽倒退跳針急解釋：這是麵筋

周杰倫推薦！新人曹楊加盟杰威爾　MV初體驗拍落水戲好辛苦

郭書瑤超撩「想拉他的手直接摸」　禾浩辰瘦了..被操瘦的＞／／／＜

吳尊想和Nei Nei.Max當朋友　「讓他們隨時有事都會跟我說」

全民防疫保單健檢找出保障缺口　專家提醒留意3大風險

借錢買保單亂象多！　保險業務員話術暗藏3大陷阱

4壽險公司淨值低於3%拉警報　金管會完成約談、要求提改善計畫

紓困方案不夠用！保險專家：民眾可善用保單貸款　「利率低、快速撥款」5大優點曝光

「不排斥併購其他壽險」中壽總座黃淑芬提4大條件！

壽險海外投資比重高成一大地雷　黃天牧盼給緩衝時間調整

分紅保單機制曝光！保戶可直接分享保險公司績效　同時擁有「保障+紅利」

婦人「講完電話」驚慌辦保單解約！南山人壽專員超機警　秒救50萬老本

立委提議「紓困保單」　金管會新任主委黃天牧：1個月研究可行性

空調、冰箱這樣挑　通路商教你4大精省攻略

內閣「性別比」失衡！政院性平委員集體請辭　蘇貞昌下周溝通

不斷更新／全台停班停課一次看　10縣市發布「豪雨以上」警戒

陳致遠再爆拖欠車款不還　林秀琴認了「欠錢一定還」！

中職／打了1個月已有9場延賽　補賽周爆滿？安排費思量

少了境外生！大學宿舍收支有缺口　教育部砸2億紓困

全民防疫保單健檢找出保障缺口　專家提醒留意3大風險

回憶殺！JR隔16年重現《紫禁之巔》經典歌...洩「冰塊盒腹肌」man炸

確保「輿論生態總體向好」　中國祭網路「清朗」行動

籃球之神喬丹《最後之舞》　ELEVEN體育一台本週登場

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

保險熱門新聞

4壽險淨值拉警報　遭金管會約談

婦人驚慌辦保單解約　南山人壽秒救50萬老本

借錢買保單！小心業務員話術3大陷阱

紓困方案不夠用！保險專家：民眾可善用保單貸款

中壽總座不排斥併購壽險　拋出4條件說

躉繳6年期儲蓄險確定掰了！「保單零利率」引爆絕版搶買

分紅保單機制曝光！保戶同時擁有「保障+紅利」

台幣、外幣保單保費7月漲定了！　金管會拍板調降責任準備金利率

風險太高！海外投資成壽險業地雷

一張表懂車禍調解官要看的單據

保德信人壽撤台原因曝光！壽險業者揭開「市場削價亂象」

壽險業1至4月新契約保費收入年減41%

立委提議紓困保單　黃天牧：1個月研究可行性

尹衍樑「暴怒記兒子大過」真正原因曝光：千萬豪車被撞壞！

更多熱門

相關新聞

整治網路生態　中國推清朗行動

整治網路生態　中國推清朗行動

為加強網路治理，確保「輿論生態總體向好」，中國大陸網信辦22日公告，將在全國範圍內啟動為期8個月的 「清朗」專項行動。網信辦負責人表示，要堅決遏制網路上違法和不良訊息的蔓延趨勢。

東奧將考慮拉大觀眾間社交距離

東奧將考慮拉大觀眾間社交距離

「口罩國家隊」女員工偷1萬4千片口罩！轉賣爽賺下場慘

「口罩國家隊」女員工偷1萬4千片口罩！轉賣爽賺下場慘

惡搞東奧LOGO　爭議圖騰遭下架

惡搞東奧LOGO　爭議圖騰遭下架

利物浦捐2.5萬醫用口罩給醫護

利物浦捐2.5萬醫用口罩給醫護

關鍵字：

台灣人壽保單風險保障保險健檢疫情新冠肺炎理賠

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

全台縣市22日　停班停課懶人包

資優女和嬤雙亡！失聯父突現身索賠

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

快訊／雨彈持續！高雄七賢三路淹成 「漂漂河」

那邊沒洗過！男大生「臭黑垢狂繞」…女友一聞差點吐

台南今晨5時放點更新停班課　民眾怒罵：整夜都不用睡

美留學生被寄宿媽媽逼吃「螞蟻蛋糕」

何如芸半夜突發「不自殺宣言」驚恐字眼網催報警

周杰倫東區喝下午茶同框4男神！網：可以坐旁邊桌嗎

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

獨／最遙遠的上班距離！淹水開不了店門

即／台中深夜3車追撞起火！他困住成焦屍慘死

更多

最夯影音

更多
娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神
周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面