快訊／港版國安法草案曝光！　設國安機構、特首定期交報告

記者蔡儀潔、任以芳／台北-北京連線報導

在今（22）日舉行的第十三屆全國人大三次會議，討論授權人大常委會制訂「港版國安法」。根據全國人大常委副委員長王辰的說明，草案共有7條，主要針對四類行為，包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預。

草案顯示，香港特別行政區應當建立健全維護國家安全的機構和執行機制，強化執法力量，加強維護國家安全執法工作。中央人民政府維護國家安全的有關機關根據需要在香港特別行政區設立機構，依法履行維護國家安全相關職責。

另外第五條規定指出，行政長官應當就香港特區履行維護國家安全職責、開展國家安全推廣教育、依法禁止危害國家安全的行為等情況，定期向中央人民政府提交報告。

王晨在會上表示，「一國兩制」在香港實踐過程中遇到新情況，出現新風險、新挑戰，香港的國家安全風險日益突出，特別是去年修例風波以來，「反中亂港」勢力主張獨立，公然污損國旗國徽，圍攻中央駐港機構，暴力對抗警方執法，癱瘓政府立法會。

王晨說，近年來外部勢力為香港反中亂港勢力撐腰打氣，有關行為嚴重挑戰「一國兩制」原則、嚴重危害國家主權，因此必須採取有力措施，依法防範制止和懲治。

▲香港社會運動。（圖／路透社）

據悉，十三屆全國人大三次會議會期7天，將於28日下午閉幕，安排三次全體會議，共9項議程。根據當前新冠病毒疫情形勢，會議期間將採取一系列必要的防控措施，並對一些安排進行調整。