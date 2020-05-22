　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

俄羅斯新住民「珊珊」喜獲永久居留　拍攝影片宣傳台灣人情味

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲俄羅斯的新住民「珊珊」拿到台灣永外居留證 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲俄羅斯的新住民「珊珊」拿到台灣永外居留證 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

來自俄羅斯的新住民「珊珊」是電視節目通告常客，經常分享在台灣的生活點滴，從北國遠嫁到熱情的高雄，而成為臺灣媳婦的她，近日抱著興奮的心情，到移民署南區事務大隊高雄市第一服務站領取期待已久的永久居留證，並申請註冊使用便利的自動查驗通關系統服務，她也特別用拍攝影片的方式，為自己留下難得的紀錄。

▲俄羅斯的新住民「珊珊」拿到台灣永外居留證 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼俄羅斯珊珊拿到台灣永久居留證。

▲俄羅斯的新住民「珊珊」拿到台灣永外居留證 。（圖／記者陳崑福翻攝）

珊珊10年前為了學習中文到台灣來，馬上就愛上寶島豐富的風土民情，更與現在的老公相識，相知相惜的兩人選擇結婚共度一生，她也因此長居台灣。早已將台灣視為第二個家鄉的珊珊，一得知自己符合申請永久居留證的資格，就馬上向高雄市第一服務站詢問相關手續，經過承辦人員細心解說，讓她能夠非常順利的通過審核。

拿到永久居留證的珊珊高興地說，台灣政府提供新住民許多便利服務，防疫工作更是全世界有目共睹，生活在台灣，讓人感到幸福又安心，她將會在社群網站上傳所拍攝的影片，除了分享自己的喜悅，感謝移民署提供的貼心服務，也希望向國外親友們宣傳「台灣最美的風景是人」，鼓勵他們在新冠肺炎疫情過後，能夠來到臺灣親自體驗。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，台灣一直以來都是個多元共榮的移民社會，如在台灣合法連續居留滿5年，且符合相關資格的外國友人可以申請永久居留證，避免不小心逾期居留的困擾；另該站提供自動查驗通關系統註冊服務，可以節省排隊等待證照查驗的時間，洽詢電話（07）715-1660。

►「資生堂百優精純乳霜」

導購Sloganl、連結： 二手票券豐富你的生活 https://m.etmall.com.tw/Login

ET快訊
豪大雨襲台！屏東縣霧台鄉下午停班停課
每天1～2杯咖啡…肝癌風險降42%！肝臟「最愛10大養分」曝
港版國安法草案曝光！設國安機構、特首定期交報告
何如芸突發不自殺聲明「行蹤曝光」！見經紀人崩潰大哭到妝花
快訊／雨彈一波接一波！高雄鹽埕七賢三路水淹成 「漂漂河」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市安南區北安路發生路燈倒塌　幸未砸到人車釀禍

遠洋漁船檢疫14天不能加油　油價上漲成本增…漁民喊苦

南檢、犯保台南分會與手遊公司攜手做公益　捐贈弱勢被害人家屬電腦圓夢

太魯閣燕子口拆除臨時防落石棚　5／27起步道封閉7天

俄羅斯新住民「珊珊」喜獲永久居留　拍攝影片宣傳台灣人情味

新竹縣茶園復耕有成！11年120.9公頃　繼東方美人後雲裳烏龍再創口碑

酒駕釀禍頻傳！南警祭出鐵腕強力執法　一晚逮4人全都辦！

收回五股社區強占之公有土地　新北市府祭出鐵腕執法捍衛公權力

520後桃園「安邦」都升官　鄭文燦宣布新任副市長及教育局長

嚴防豪雨成災　台南市成立災害應變中心

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

Jessi初吻在衣櫃上.. 看鏡子覺得「胸真大」　劉在錫招架不住：和她組隊太累惹

12貓聽到罐頭「喀聲」秒聚集！　媽倒退跳針急解釋：這是麵筋

周杰倫推薦！新人曹楊加盟杰威爾　MV初體驗拍落水戲好辛苦

郭書瑤超撩「想拉他的手直接摸」　禾浩辰瘦了..被操瘦的＞／／／＜

吳尊想和Nei Nei.Max當朋友　「讓他們隨時有事都會跟我說」

台南市安南區北安路發生路燈倒塌　幸未砸到人車釀禍

遠洋漁船檢疫14天不能加油　油價上漲成本增…漁民喊苦

南檢、犯保台南分會與手遊公司攜手做公益　捐贈弱勢被害人家屬電腦圓夢

太魯閣燕子口拆除臨時防落石棚　5／27起步道封閉7天

俄羅斯新住民「珊珊」喜獲永久居留　拍攝影片宣傳台灣人情味

新竹縣茶園復耕有成！11年120.9公頃　繼東方美人後雲裳烏龍再創口碑

酒駕釀禍頻傳！南警祭出鐵腕強力執法　一晚逮4人全都辦！

收回五股社區強占之公有土地　新北市府祭出鐵腕執法捍衛公權力

520後桃園「安邦」都升官　鄭文燦宣布新任副市長及教育局長

嚴防豪雨成災　台南市成立災害應變中心

金鵰親鳥沒站穩「一揮翅」寶寶暈倒　牠繼續嗑肉3分鐘

會議不見韓國瑜...網譏「還在睡+喝高粱」！高市府公布照片：市長在各地勘災

機車泡水「能發動嗎」？水位高度是關鍵　搞錯就要花大錢修引擎

快訊／蘇貞昌下令警盯豪雨動態！各部會、國軍嚴陣以待

詹惟中踢館實境秀自掏腰包加碼　沈玉琳秀黑卡下賭注

不斷更新／全台停班停課一次看　10縣市發布「豪雨以上」警戒

「全家除了他都希望離婚」　兒揭雙親分居14年：僅掃墓見過一次

女童「為了找媽」受困6樓半空　小手害怕握窗台...勇男腳踩冷氣機救人

南韓檢方投入百名人力強制調查新天地教會！首次徹查全國各分支

施孝瑋／解放軍一天解決國軍？兵棋攻台超展開

地方熱門新聞

快訊／台南明正常上班課：若雨大，清晨5時會更新！

520後　桃園「安邦」都升官

雨彈夜襲！屏東宣布正常上班課

解放基隆老屋再掀熱潮　罕見澡堂老屋神秘面貌曝

台南市成立災害應變中心

收回五股社區強占之公有土地

桃市新任副市長、教局長上任　無縫接軌各項政策

俄羅斯珊珊獲永久居留　拍影片宣傳台灣

「英雄麵」全台68間家樂福量販店上架

南警酒駕鐵腕執法一晚逮4人

台14線南投仁愛鄉人止關明隧道施工管制

火車站前圓環交通亂象盡速解決

世界都市農夫日　景觀處推都市農夫包

宜蘭嚴選優質農產品「天冰、天菜」　LINE線上買個夠

更多熱門

相關新聞

川普「政績」！美擬退出《開放天空條約》

川普「政績」！美擬退出《開放天空條約》

美國高級官員聲稱，出於俄羅斯在美俄邊界的不斷侵擾，美國將終止履行近18年的《開放天空條約》（Open Skies Treaty）；儘管超過35國參與這項條約，美國總統川普仍表示要退出，而且很有機會和俄羅斯重新談定一個新條約。若退出成真，這將是川普任內第3個退出的國際武器控管條約。

俄羅斯單日確診8849人　全境破31萬感染

俄羅斯單日確診8849人　全境破31萬感染

俄羅斯入境限制放寬

俄羅斯入境限制放寬

俄國護士穿比基尼值班　一旁阿伯眼神緊盯

俄國護士穿比基尼值班　一旁阿伯眼神緊盯

俄新冠確診逾30萬　全球第二高

俄新冠確診逾30萬　全球第二高

關鍵字：

俄羅斯新住民珊珊台灣媳婦永久居留證移民署

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

全台縣市22日　停班停課懶人包

資優女和嬤雙亡！失聯父突現身索賠

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

那邊沒洗過！男大生「臭黑垢狂繞」…女友一聞差點吐

何如芸半夜突發「不自殺宣言」驚恐字眼網催報警

周杰倫東區喝下午茶同框4男神！網：可以坐旁邊桌嗎

快訊／雨彈持續！高雄七賢三路淹成 「漂漂河」

美留學生被寄宿媽媽逼吃「螞蟻蛋糕」

台南今晨5時放點更新停班課　民眾怒罵：整夜都不用睡

即／台中深夜3車追撞起火！他困住成焦屍慘死

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

快訊／車深夜遇淹水狂倒退　台南人：不用睡了

更多

最夯影音

更多
娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神
周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面