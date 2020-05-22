　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

通勤族怨沒車搭！高鐵5/25起「加開1班南下列車」　增配6節自由座車廂

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高鐵,高鐵公司,高鐵旅客。（圖／記者李宜秦攝）

▲高鐵下週起加開列車。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎影響，高鐵公司日前減班因應疫情，卻有不少通勤族抱怨搭不到車，考慮到疫情緩和，高鐵公司宣布，自5月25日（一）起，每週一至週四晚間18：10自南港站增開一班673車次南下列車，並配置六節自由座車廂，以加強服務通勤時段之旅運需求。

高鐵公司表示，旅客如欲購買該車次之對號座車票，亦可自5月24日（日）凌晨零時起，透過高鐵各購票通路購票。

請繼續往下閱讀...

高鐵為因應疫情爆發造成之運量衝擊，經檢視各時段、車次乘載狀況後，自5月18日起實施第二階段短期班表調整，並同步針對班次調減時段內之部分車次適度增加自由座車廂配置數。

▲台灣高鐵公司防疫措施。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高鐵公司防疫措施。（圖／記者吳奕靖攝）

高鐵公司表示，減班後通勤時段運能雖可滿足旅客需求，但因部分旅客尚未熟悉自由座車廂配置調整，以致出現部分自由座車廂較為壅擠狀況。高鐵公司將持續透過站務人員及車站廣播加強對旅客溝通說明，敬請旅客配合站務人員引導、分流搭乘。

此外，鑒於近期國內疫情因政府控制得宜已持續趨緩，民眾生活亦逐漸恢復正常，高鐵公司正密切觀察旅客需求及疫情狀況，持續進行滾動式檢討並將機動調整班表，以兼顧大眾運輸之便利性與營運資源有效運用。

ET快訊
台南暴雨受災戶！飛蟻大軍入侵「地磚躺滿上千蟲體」網炸雞母皮
台南今晨5時放點更新停班課　民眾怒：整夜都不用睡...市府說
獨／高雄強降雨！左營水淹超過腳踝　她開不了店門嘆：雨下太誇張
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台20縣市豪雨特報！屏東迎超大豪雨⋯中部以南「豪雨區漸擴大」

暴雨襲台！南投、高雄9條土石流紅色警戒　7縣442條黃色警戒

主角都是「魯蛇」、網路霸凌和性侵議題搬上舞台！故事工廠夏日重返劇場

安心用餐認明2版「宣言單張」　食藥署：只要做到4要求都能貼

畢業旅行、校外教學可以辦了　新北教育局：5/25起各校可自行辦理

台南今晨5時放點更新停班課　民眾怒罵：整夜都不用睡...市府說話了

一日蒜農不好當！　人工採收蒜頭、多層篩選關卡超嚴格

嘉169線近明隧道土石坍方　林鐵本線祝山、神木、沼平3支線也停駛

高屏大豪雨來襲！高雄「台29電桿倒塌」　道路災情累計6處

通勤族怨沒車搭！高鐵5/25起「加開1班南下列車」　增配6節自由座車廂

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

12貓聽到罐頭「喀聲」秒聚集！　媽倒退跳針急解釋：這是麵筋

Jessi初吻在衣櫃上.. 看鏡子覺得「胸真大」　劉在錫招架不住：和她組隊太累惹

周杰倫推薦！新人曹楊加盟杰威爾　MV初體驗拍落水戲好辛苦

郭書瑤超撩「想拉他的手直接摸」　禾浩辰瘦了..被操瘦的＞／／／＜

台中中華路夜市「凌晨遭縱火」 　波及14店家！嫌犯稱：心情不好

全台20縣市豪雨特報！屏東迎超大豪雨⋯中部以南「豪雨區漸擴大」

暴雨襲台！南投、高雄9條土石流紅色警戒　7縣442條黃色警戒

主角都是「魯蛇」、網路霸凌和性侵議題搬上舞台！故事工廠夏日重返劇場

安心用餐認明2版「宣言單張」　食藥署：只要做到4要求都能貼

畢業旅行、校外教學可以辦了　新北教育局：5/25起各校可自行辦理

台南今晨5時放點更新停班課　民眾怒罵：整夜都不用睡...市府說話了

一日蒜農不好當！　人工採收蒜頭、多層篩選關卡超嚴格

嘉169線近明隧道土石坍方　林鐵本線祝山、神木、沼平3支線也停駛

高屏大豪雨來襲！高雄「台29電桿倒塌」　道路災情累計6處

通勤族怨沒車搭！高鐵5/25起「加開1班南下列車」　增配6節自由座車廂

全台20縣市豪雨特報！屏東迎超大豪雨⋯中部以南「豪雨區漸擴大」

譚兵讀武／曾喊出「第458次嚴重警告」　中美嗆聲的背後...只因軍事力量不對等

暴雨襲台！南投、高雄9條土石流紅色警戒　7縣442條黃色警戒

主角都是「魯蛇」、網路霸凌和性侵議題搬上舞台！故事工廠夏日重返劇場

中職／伯納找到新工作　訓練中心教練培育年輕投手

慧洋海運擬配發1.75元股利　現金殖利率達6.2%

安心用餐認明2版「宣言單張」　食藥署：只要做到4要求都能貼

每天1～2杯咖啡…肝癌風險降42%！肝臟「最愛10大養分」曝光了

人大審「港區國安法」　陸委會批：侵害民主人權自由

快訊／陳其邁表態：6月6日我應該會回去投票

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

生活熱門新聞

全台縣市22日　停班停課懶人包

快訊／車深夜遇淹水狂倒退　台南人：不用睡了

美留學生被寄宿媽媽逼吃「螞蟻蛋糕」

大豪雨彈襲全台21縣市　暴雨今最強連炸7天

入夜風雨增強　雨彈最強時刻來了

高雄市宣布　山區3地區22日停班停課

台南今晨5時放點更新停班課　民眾怒罵：整夜都不用睡

台南飛蟻大軍入侵　地磚躺滿上千蟲體

光鮮客戶辦卡！一核「戶頭沒30萬」他驚呆

12生肖6月財運！這「4生肖」正、偏財擋不住

雨衣女撈舊衣！不喜歡「通通丟地上」閃人

民間救護車「閃燈執勤」遭拖吊！員工直呼太扯

台南雨彈半小時　「安中河」再現

彭啟明3張圖解「今天雨勢」：一定要留意

更多熱門

相關新聞

安心用餐　食藥署推2版「宣言單張」

安心用餐　食藥署推2版「宣言單張」

新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心力推防疫新生活，食藥署針對「餐館業」及「小型餐食及攤販業」推出2張宣言單張，讓業者有所依循，以餐館業為例，只要落實環境清潔消毒、每桌至多8人等4點注意事項，室內最多可開放250人入座。

陸審港區國安法　陸委會：侵害民主

陸審港區國安法　陸委會：侵害民主

尤文圖斯：全隊最新檢測都陰性

尤文圖斯：全隊最新檢測都陰性

川普：有第2波疫情也不會鎖國

川普：有第2波疫情也不會鎖國

川普沒戴口罩參觀福特工廠：不想被拍

川普沒戴口罩參觀福特工廠：不想被拍

關鍵字：

新冠肺炎高鐵

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

全台縣市22日　停班停課懶人包

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

資優女和嬤雙亡！失聯父突現身索賠

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

那邊沒洗過！男大生「臭黑垢狂繞」…女友一聞差點吐

何如芸半夜突發「不自殺宣言」驚恐字眼網催報警

即／台中深夜3車追撞起火！他困住成焦屍慘死

周杰倫東區喝下午茶同框4男神！網：可以坐旁邊桌嗎

快訊／車深夜遇淹水狂倒退　台南人：不用睡了

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

美留學生被寄宿媽媽逼吃「螞蟻蛋糕」

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

拒絕加入口罩國家隊牟利逾2千萬 檢警調查獲

更多

最夯影音

更多
娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神
周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面