通勤族怨沒車搭！高鐵5/25起「加開1班南下列車」　增配6節自由座車廂

▲高鐵下週起加開列車。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎影響，高鐵公司日前減班因應疫情，卻有不少通勤族抱怨搭不到車，考慮到疫情緩和，高鐵公司宣布，自5月25日（一）起，每週一至週四晚間18：10自南港站增開一班673車次南下列車，並配置六節自由座車廂，以加強服務通勤時段之旅運需求。

高鐵公司表示，旅客如欲購買該車次之對號座車票，亦可自5月24日（日）凌晨零時起，透過高鐵各購票通路購票。

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高鐵為因應疫情爆發造成之運量衝擊，經檢視各時段、車次乘載狀況後，自5月18日起實施第二階段短期班表調整，並同步針對班次調減時段內之部分車次適度增加自由座車廂配置數。

▲高鐵公司防疫措施。（圖／記者吳奕靖攝）

高鐵公司表示，減班後通勤時段運能雖可滿足旅客需求，但因部分旅客尚未熟悉自由座車廂配置調整，以致出現部分自由座車廂較為壅擠狀況。高鐵公司將持續透過站務人員及車站廣播加強對旅客溝通說明，敬請旅客配合站務人員引導、分流搭乘。

此外，鑒於近期國內疫情因政府控制得宜已持續趨緩，民眾生活亦逐漸恢復正常，高鐵公司正密切觀察旅客需求及疫情狀況，持續進行滾動式檢討並將機動調整班表，以兼顧大眾運輸之便利性與營運資源有效運用。