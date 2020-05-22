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薛瑞福：北京對台政策失敗　國際對台支持大增

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▲薛瑞福（Randall Schriver）在五角大樓報告。（圖／翻攝美國國防部官網）

▲前美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福。（圖／翻攝美國國防部官網）

文／中央社記者江今葉華盛頓21日專電

前美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福今天直言，北京對台政策失敗，一國兩制在台灣沒有市場，台灣防疫有成與北京的打壓，也讓台灣的國際認同、讚揚與支持升至高點。

華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）今天舉辦視訊研討會，討論總統蔡英文第二任期下的美台關係與台灣在全球秩序的角色演變。

薛瑞福（Randall Schriver）目前擔任「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）主席，日前錄製影片祝賀蔡總統與副總統賴清德就職。

薛瑞福直言，中國對台政策失敗是北京自己造成的，一國兩制在台灣沒有市場，民調也顯示台灣民眾對中共好感降至新低，期望獨立的比例也從未如此之高，這是中國政策的失敗。

薛瑞福指出，北京企圖擠壓台灣國際空間，排除台灣國際參與並搶奪台灣外交盟邦，但台灣與中國在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情的不同因應態度，讓台灣的國際認同、國際讚揚與國際支持幾乎達到從未有過的高點。

▲總統蔡英文520就職典禮。（圖／總統府提供）

對於美國對台軍售逐步正常化，薛瑞福予以肯定，他也認為美方應該更快出售部分關鍵國防能力給台灣，而訊息與情報共享也是未來美台可以更緊密合作的項目，強化台灣威嚇力。

前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）則表示，美國一方面希望對台灣民主自決、安全與不受脅迫的自由給予強有力支持，一方面尋求與中國建立建設性關係，但隨著北京在東亞日益自信、在各方面對台灣打壓與脅迫，讓這樣的平衡越來越難達成。

麥艾文認為，美方應該繼續認真面對對台安全承諾，依據台灣關係法對台軍售。他同時也期望見到美台在經濟方面能更深化合作，像是讓台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等。

麥艾文也強調，在美中緊張關係加劇之際，對美國政客而言，以台灣為籌碼確實誘人，但也非常危險，因為這終將破壞美國支持台灣民主自決、免受脅迫自由與經濟發展所制定的所有目標。這些人應該了解，與台灣友好關乎美國利益，關乎美台歷史連結，而不是為了激怒或刺激中國，若是這樣最終將損害美國利益也傷害美國友人。

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