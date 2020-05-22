獨／左營這社區下雨必淹...住戶無奈曝「3原因」：遭三面夾擊！里長回應了

▲住戶表示，「這邊會淹水的原因有3」。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

記者吳奕靖、林昱萱／高雄報導

高雄22日上午多處地區出現強降雨，而左營區軍校路段出現部分路段積水，其中每逢下大雨必淹的社區「蔚藍海岸」，淹水更是淹到半個輪胎高。對此，附近居民提到，「這邊常常淹，以前淹水還會淹進去。」

瞬間大雨讓高雄多處積水，而下雨積水、淹水的困擾，讓左營「蔚藍海岸」的住戶常常苦不堪言，而22日的強雨也讓該處淹起水來。對此，附近居民無奈表示，「這邊很久以前就會淹水，以前淹水還會淹進去 現在排水孔有加大，但加大還是有限。」此外，居民也無奈透露，「這邊會淹水的原因有3，一邊高一邊低，那邊排的水比較慢，就往這邊流；世運那邊當初墊高，水就往這裡流；後面住戶社區用水，流到那個管道也過來，旁邊那邊巷子的也流過來，等於三面夾擊。」

住戶也表示，「我們常去開會找水利局、市議員、立委，本來雨水管從85改到120，但還是一樣淹啊！」對此，該里里長也表示，「這邊已經淹了20幾年，我們一直在處理，政府很關心我們這邊，已經花了2000多萬，因為這邊像是一個盆地，中間蔚藍海愛是低的，已經做了兩三次工程，還好雨沒有這麼密集。」

此外，《ETtoday新聞雲》記者實際走訪該處後也發現，其實該處積水積的快，也退的相當快。另外，里長也表示，「市府也在這裡裝設了一個測試雨量的監視桿，如果雨量達到一定標準，馬上就會去警示水利局」。

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