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水淹到膝蓋高！老夫妻手挽手共撐一把雨傘冒險涉水…背後理由曝光

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▲高雄七賢路淹水狀況 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲淹水高度已到膝蓋，夫妻倆手勾手涉水而過  。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

受到西南氣流影響全台暴雨，這波雨勢22日最強，不容忽視，《ETtoday新聞雲》記者實際到鹽埕區觀察，七賢三路淹水狀況嚴重，住戶指出過去就算會淹水，水也退得很快，但這次疑似是因為抽水機問題，才導致水都退不了，還有夫妻手挽著手涉水而過，就是為了拍下淹水刻度表。

▲高雄七賢路淹水狀況 。（圖／記者吳奕靖攝）

請繼續往下閱讀...

▲兩人涉水原來是要拍下淹水刻度表  。（圖／記者吳奕靖攝）

致災性豪雨猛襲台灣，全台大雨滂沱高雄市政府災害應變中心21日起二級開設，22日上午各地持續降雨。《ETtoday新聞雲》記者實際到高雄鹽埕區七賢三路勘查，富野路和新興街等街道出現多處積水情形，黃土不斷灌進路邊住家，甚至連新興街也出現大面積積水，居民苦不堪言。

不過，就在大雨中，一對老夫妻撐著一把藍色小傘，手挽著手一同涉水而過，看上畫面溫馨，不過兩人走著走著，婦人突然拿出手機拍下淹水刻度表，還喬了幾個不同角度，接著又手挽著手一起回大廈，由於水已經淹到膝蓋高，加上雨又下不停，兩人全身溼答答，經記者上前詢問，才了解原來是因為他們要拍下現在淹多深，屆時可以求償用。

▲高雄七賢路淹水狀況 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄七賢抽水站疑似出問題才導致水退得慢。（圖／記者吳奕靖攝）

住戶指出，以前從沒這麼嚴重，過去就算有積水也退得很快，但這次水都沒退，可能是抽水站的問題，實際到抽水站，也有民眾抱怨疑似是因為截流站出狀況，難怪水都排不完，到處都積水。

對此，高雄市議員簡煥宗指出，鹽埕區22日凌晨開始積水，積水是經由排水溝倒灌，一早到七賢抽水站，才發現抽水站主要的2號抽水機，前一天已經故障了，22日早上搶修完畢後，接著又第二次故障。他表示，汛期之前，檢視每個抽水站是高雄市水利局的基本功，可是卻因為七賢抽水站的抽水機故障，導致鹽埕區大淹水，高雄市水利局必須出面說明。

時間對我們來說完全沒用！

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