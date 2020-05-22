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快訊／疫情衝擊經濟　陸今年不定GDP目標

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▲▼大陸全國政協十三屆三次會議於5月21日下午3時在北京開幕。（圖／翻攝自CCTV）

 ▲因新冠肺炎疫情，大陸今年不設經濟成長目標。（圖／翻攝自CCTV）

記者陳政錄、任以芳／台北—北京連線報導

大陸全國人大22日上午召開，國務院總理李克強發布2020年政府工作報告，值得注意的是，受到新冠肺炎疫情影響，大陸中央決定今年罕見不設經濟增長目標，但仍強調要「堅決打贏脫貧攻堅戰」、「努力實現全面建成小康社會目標任務」，將工作重心放在落實「六保。」李克強坦言，面對經濟衝擊，經濟嚴重衰退。

人大政府工作報告指出，「我們沒有提出全年經濟增速具體目標，主要因為全球疫情和經貿形勢不確定性很大，我國發展面臨一些難以預料的影響因素。」另在發改為提出的經濟和社會發展計畫內容中指出，今年不提經濟增速量化指標，並不意味著不要經濟增長，保居民就業、保基本民生，完成脫貧攻堅既定目標任務、實現全面建成小康社會，以及防範化解各類風險，都要有經濟增長作為支撐。

▲▼大陸國務院總理李克強,2020人大,兩會。（圖／翻攝自CCTV）

▲大陸國務院總理李克強。（圖／翻攝自CCTV）

報告坦言，我國（中國）經濟增長面臨諸多難以預料的複​​雜因素，不對經濟增長目標作量化要求，有利於引導各方面繼續認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署,針對當前面臨的主要矛盾、 困難、問題，將工作重心放在落實「六保」任務和推動經濟高質量發展上。

據了解，去年中共中央將經濟增長目標設定全年6到6.5%之間，最後GDP成長率實現為6.1%，但受新冠肺炎疫情影響，今年首季GDP增速為-6.8%。

2020年大陸國民經濟和社會發展計畫報告強調，要堅決打好三大攻堅戰，加大「六穩」工作力度，保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉「六保」是今年「六穩」工作的著力點，守住「六保」的底線，就能穩住經濟基本盤，進而以保促穩、穩中求進，就能為全面建成小康社會夯實基礎。

另雖不設全年經濟增長目標，但在其他經濟目標方面，政府工作報告仍提到，2020年要達成城鎮新增就業900萬人以上，全國城鎮調查失業率和城鎮登記失業率分別為6%左右和5.5%左右。報告稱，這是考慮到疫情衝擊和經濟下行壓力加大影響，城鎮新增就業壓力明顯攀升。

▲▼2020大陸全國兩會人大開幕,2020兩會,2020人大,北京,人民大會堂。第十三屆全國人民代表大會第三次會議將在人民大會堂舉行開幕會。（圖／翻攝自CCTV）

▲2020大陸全國兩會人大開幕。（圖／翻攝自CCTV）

物價和收入等方面，報告明確，2020年居民消費價格漲幅（CPI）為3.5%左右，居民收入增長與經濟增長基本同步，進出口促穩提質、國際收支基本平衡；在推動高質量發展上，2020年單位國內生產總值能耗和主要污染物排放量繼續下降，努力完成十三五規劃目標。

主要政策取向上，2020年財政赤字率擬按3.6%以上安排，財政赤字規模比去年增加1兆元（人民幣，下同），中央財政發行抗疫特別國債1照元，不計入財政赤字。上述兩項措施新增的資金全部給地方，主要用於保居民就業、保基本民生、保市。

貨幣政策上，李克強表示，穩健的貨幣政策要更加靈活適度.。引導廣義貨幣供應量(M2 )和社會融資規模存量增速明顯高於去年。

同時，綜合運用公開市場操作、降息、降準、再貸款、再貼現等工具，保持流動性合理充裕，引導貸款利率進一步下行，帶動企業綜合融資成本明顯下降，延長中小微企業貸款延期還本付息政策，對普惠小微貸款努力做到應延盡延，對部分困難較大的大中型企業協商延期。

2020年，中共中央將進一步創新直達實體經濟的貨幣政策工具，提供應急融資支持。引導金融機構加大對中小微企業的信貸投放力度，鼓勵發放普惠小微信用貸款，「保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」，保持外匯儲備規模合理適度，做好金融穩定和風險處置工作,守住不發生系統性風險的底線。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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