嚴防豪雨成災　台南市成立災害應變中心

▲台南市政府成立台南市災害應變中心，應隨時監看後續所引發短延時強降雨，加強防範戒備，做好各項防災準備。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

依氣象局資料顯示，5月21日至23日台灣受西南風增強影響降雨顯著，21日晚起西南季風增強為西南氣流，配合鋒面影響，自21日至22日白天為台南市降雨最明顯時段，台南市長黃偉哲指示成立台南市災害應變中心，應隨時監看後續所引發短延時強降雨，並請市府各單位提高警覺、加強防範戒備，做好各項防災準備。

台南市災害應變中心21日晚上8時召開第1次防災會議，因行政院農委會水保局已發布台南市南化區有11條土石流潛勢溪流列入黃色警戒，另平地列入淹水高風險重點區分別有七股、將軍、仁德、永康、安南、安平及中西區，坡地防災重點區域南化區，請民政局通報列入防災重點區域之區公所，要落實預防性整備作為及採取必要的應變措施。

關於台南市轄內部分過水路橋可能因溪水高漲，如需進行預防性封橋時，請工務局確實掌握封橋訊息並轉知區公所入夜後要加強夜間照明設施，避免用路人誤闖造成意外。對於在建工程如有防汛缺口或圍堰而影響河道水流，請水利局、工務局、地政局、嘉南農田水利會及區公所等相關權責機關務必加強巡查及督請施工廠商隨時做好緊急應變措施。

針對台南市易淹水路段如市區車行地下道及仁德北上高速公路側車道等，請警察局通報所轄分局或派出所監看該道路是否有積淹水情形，如有影響行車安全，請警察局掌握訊息後透過警察廣播網即時通報，讓用路人知悉提早改道。

對於各區公所負責操作管理之水閘門、移動式抽水機、抽水站等，請水利局要督請區公所做好抽水機測試及油料整備工作。對於車行地下道或易淹水地區之側溝，如有落葉異物阻塞影響水流，請環保局通知所屬清潔隊及工務局要派員加強巡檢並清除。

依中央氣象局21日晚上7時發布24小時雨量預測，22日台南市平地雨量為150-300毫米，山區雨量為200-400毫米，未達停止上班上課標準，台南市22日照常上班上課。但氣象預報有其不確定性，如果明天清晨有颮線或對流胞突然產生，造成強降雨影響上班上課時，22日早上5時更新發布。

另請新聞處加強社群網站、平面及電子新聞等管道，主動宣導各編組單位之整備應變作為，同時掌握即時災情，並提醒民眾進行自主防災工作，如擋水閘門、砂包整備等，隨時收看台南市災害應變中心所發布之訊息。

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