LIVE／大規模劇烈豪雨來襲！　氣象局15:30記者會說明

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受到滯留鋒面以及西南氣流影響，今（21日）下午起中南部可能有豪雨甚至豪雨等級以上降雨，中央氣象局14時啟動今年首次「較大規模或較劇烈豪雨作業」，並於15時30分舉行記者說明會。

氣象局13時50分已經針對高雄、屏東、台東發布豪雨特報，另基隆、南投、嘉義、台南、宜蘭、台東、澎湖等縣市發布大雨特報。根據氣象預報，明日滯留鋒面及西南氣流影響，各地天氣不穩定，易有大雨或豪雨，並有短時強降雨；今、明兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖有陣雨或雷雨，中南部地區並有局部豪雨以上等級降雨發生的機率。

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氣象局於14時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，並於15時30分舉行記者說明會。過去在西南氣流影響時候，或者颱風過後仍有持續大量降雨時，都會啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」，比照颱風警報模式，提供3小時定量降水預報及縣市雨量預報資訊，提醒民眾防災，每天10:30、15:30、20:30會舉辦三場記者說明會。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉絲團PO文指出，大規模劇烈降雨，上看900毫米，「今天夜晚～週六上午，是本次降雨高峰，期間容易出現大規模的強降雨，降雨規模不輸給颱風！無論你身在台灣何處，都不可以輕忽這次降雨威脅！」

▲鋒面降雨今天下午起至周五一整天最劇烈。（圖／氣象局）