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了不起榜首！童仲彥錄取性學博士班「口試全程英文」　網洗版跪了

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金色力量黨創黨主席，同時也是前台北市議員童仲彥考取性學博士班榜首，強調讀博士是「為性專區學術基礎而努力」。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

「床上武狀元」！？金色力量黨創黨主席，同時也是前台北市議員的童仲彥，今（21日）在個人臉書粉絲團，貼出樹德科技大學人類性學研究所博士班榜單，童仲彥竟然是正取生第一名，引來網友朝聖，大讚了不起！童仲彥在貼文末特別標註，讀博士是「為性專區學術基礎而努力」。

除了貼出榜單外，童仲彥還附上1張麻將「二筒」的照片，並寫下：「前2名都是姓童的哦！性學所博士班放榜，二筒心願成真，恭喜宗長，童嵩珍院長。」童嵩珍是國內知名性治療師，有「喬鳥女王」之稱，和藝人雞排妹的深夜診療室直播，大談性話題，點閱率屢破百萬。

【獨家】了不起榜首！　童仲彥錄取性學博士班「口試全程英文」

本刊致電童仲彥，童表示，離開校園20年了，要重拾書本真的很辛苦，但為了從學術角度豐富性專區的內涵，也只好全力一搏。童仲彥說，樹德性學所是全亞洲唯一的性學研究所，入學口試時，他全程以英文報告「如何建構台灣合法性產業的未來」，很感謝教授們給他機會。

【獨家】了不起榜首！　童仲彥錄取性學博士班「口試全程英文」

力推台灣成立合法性專區，童仲彥狂言創舉不斷，先是坦承「嫖妓無數次」，緊接著推動林森北路成立合法性專區i-Voting，卸任議員後，還創立金色力量黨，黨章明訂推動性專區，現有黨員約千人左右。

童仲彥公布錄取性學博士班的消息後，網友紛紛留言恭喜「榜首」、「學霸」，有人敲碗要入黨，還有人調侃「床上武狀元」、「性學狀元」、「童勃士」，更有網友說「了不起，劍橋到樹德，是要去指導教授發paper嗎？」嚇得童仲彥立刻回：「不要害我」。

【獨家】了不起榜首！　童仲彥錄取性學博士班「口試全程英文」


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