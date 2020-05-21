國際自由聯盟祝賀蔡英文連任　強力挺台灣參與WHA

▲國際自由聯盟祝賀蔡英文連任。（圖／翻攝推特）

記者黃巈禾／台北報導

國際自由聯盟（Liberal International，簡稱LI）20日在推特上，連發三文，祝賀總統蔡英文連任，並轉發蔡英文就職演說，並強力挺台參與世界衛生大會（WHA）。在祝賀蔡總統連任就職的推文中，國際自由聯盟肯定蔡政府在婚姻平權、全球防疫先鋒，與促進人權上的努力。

國際自由聯盟對世界衛生組織「剝奪台灣重新取回世界衛生大會觀察員資格」之事，表示痛心，肯定台灣在全球防疫上的先鋒角色，譴責中國「基於政治原因的霸凌行為」，並承諾將與所有會員一起努力，推動台灣參加今年11月舉辦的世界衛生大會。

▲國際自由聯盟轉發蔡英文就職演說。（圖／翻攝推特）

身兼國際自由聯盟副主席的立委羅致政表示，國際自由聯盟是民進黨長久的夥伴，非常支持台灣參與WHA，對於國際自由聯盟的聲明，20日回任民進黨國際事務部主任的他代表民進黨表達最深的感謝，民進黨也會持續與國際自由聯盟合作，建立更緊密的夥伴關係。

新任的民進黨國際事務部副主任謝佩芬表示，國際自由聯盟成立於1947年，由各國支持自由主義的政黨組成，是歷史悠久的國際組織，更是民進黨從事「政黨外交」與「二軌外交」的重要平台，國際自由聯盟的會員橫跨六大洲，包括加拿大自由黨（現為加拿大執政黨），今國際自由聯盟主動為台灣發聲、用詞強烈，表示中國對台的持續打壓，已引起各政黨會員的強烈不滿。