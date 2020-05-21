▲ 鶯歌新巴士轉型付費市區公車，議員蘇泓欽：堅決反對轉型。（圖／新北市議員蘇泓欽提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市鶯歌區新巴士以前稱「免費公車」，更早叫鎮民公車，是我父親蘇有仁擔任鎮長時，體恤鶯歌鄉親在交通上的不便利所設置，鶯歌的大眾運輸便利了嗎？新北市政府交通局要撤就要撤嗎？1280元定期票對鶯歌人根本划不來。新北市議員蘇泓欽表示，堅決反對新巴士轉型為付費市區公車。

蘇泓欽指出，使用者付費，他不反對！但前提要對鶯歌鄉親公平；19日在鶯歌區公所6樓舉辦新巴士轉型為市區公車的說明會，他表示，鶯歌的大眾運輸是非常的不便利，與其他區比較，簡直就是欺負鶯歌人，因此鶯歌大眾運輸系統未改善前，最後我還是要重申，我堅決反對新巴士轉型。

▲ 蘇泓欽指出，使用者付費，他不反對！但前提要對鶯歌鄉親公平。

蘇泓欽表示，1280元定期票對鶯歌人划不來，除非把同樣也鐵路納入，鶯歌是屬於比較偏鄉，因為業者沒利潤，要減班或是免費巴士轉型，應該先從都會區來處理，都會區一條道路有好幾條市公車在經營，還有免費巴士，難道這不是浪費嗎？因為他們幾乎都會使用1280元，每天上班、上課都可以搭配市公車、捷運，絕對划算。

蘇泓欽最後再次重申，新北市政府交通局不要拿轉型的優點來唬人，沒有實際的改善方式，為了鶯歌人的權益，我堅決反對新巴士轉型為市區公車。

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