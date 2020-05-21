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侯友宜防疫不忘推廣在地農產　淡水「栗子南瓜」現正開賣中

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▲ 侯友宜防疫不忘推廣在地農產 淡水「栗子南瓜」現正開賣中。（圖／新北市農業局提供）

▲ 侯友宜防疫不忘推廣在地農產，淡水「栗子南瓜」現正開賣中。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

適逢淡水南瓜產季到來，20日新北市政會議侯友宜市長特別與淡水區農會合作，共同推出淡水栗子南瓜禮盒，透過「美味農業得來速」政策方便民眾上網團購，以零接觸方式，開創農產品新商機。

農業局表示，因應新冠肺炎疫情，新北市參考速食業得來速理念，輔導農會調整經營策略，推出線上團購、線上直播及線上商城等防疫「美味農業得來速」政策，廣獲民眾熱烈回響，各農會超市平均營業額相較去年同期成長24%。

以零接觸的方式創造農業新「食」代商機，20日市政會議淡水區農會三首長特將本年度第一批採收的栗子南瓜親贈與市長，感謝市府疫情期間對農會及農友的支持，趁著南瓜產季到來，淡水區農會20日特別推出「栗子南瓜禮盒－美味農業得來速」線上團購服務，將最當季、最當地現採淡水南瓜提供市民朋友品嚐。

▲ 侯友宜防疫不忘推廣在地農產 淡水「栗子南瓜」現正開賣中。（圖／新北市農業局提供）

▲ 侯友宜防疫不忘推廣在地農產。

南瓜禮盒每盒2粒裝約6至7台斤，原價約500元，團購特價每盒369元，目前第一波限量50盒，民眾只要關注淡水農會超市粉絲團，於團購貼文下方回覆，並填寫線上訂購表單，就有機會搶到限量的名額，把美味南瓜帶回家。

淡水區農會理事長王金全表示，近年來淡水南瓜知名度水漲船高，除了淡水大屯山脈優質的土壤及水質孕育出高品質南瓜，另因淡水鄰近大台北消費地，運輸路途較短，相較於中南部，南瓜可於較成熟時採收，因此甜度可高達13-15度，故深受消費者喜愛。

▲ 侯友宜防疫不忘推廣在地農產 淡水「栗子南瓜」現正開賣中。（圖／新北市農業局提供）

▲ 淡水「栗子南瓜」現正開賣中。

感謝新北市政府大力協助，除了每年辦理大南瓜比賽，也協助開發多樣南瓜加工品（如南瓜米粉、南瓜麵線、南瓜起司藜麥餅及今年推出的南瓜燕麥等），今年雖有疫情，但不影響淡水農特產品質，歡迎大家儘速來品嚐最新鮮的淡水南瓜。

新北市長侯友宜表示，目前市府正全力推動「美味農業得來速」及「農好經濟包」政策，積極輔導新北各農會及青農創生團隊推展電子銷售通路，開創線上服務。目前疫情趨緩時刻，市府特別整合淡水在地店家於6月份推出南瓜美味地圖，邀請市民朋友按圖索驥，來到淡水南瓜隧道當一日網美，吃最當季、最當地的農產品，享受不一樣的夏日風情。

如果有意購買南瓜系列商品，請洽淡水區農會超市粉絲團：https://reurl.cc/O1RyLy

「美麗最大的祕密」

▲ 侯友宜防疫不忘推廣在地農產 淡水「栗子南瓜」現正開賣中。（圖／新北市農業局提供）

▲ 淡水南瓜加工品。

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