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慶祝世界都市農夫日　新北景觀處推「都市農夫包」抽獎營造可食地景

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▲ 慶祝世界都市農夫日 新北景觀處推「都市農夫包」營造可食地景。（圖／新北市農業局提供）

▲ 慶祝世界都市農夫日，新北景觀處推「都市農夫包」營造可食地景。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年的5月22日是一年一度的世界都市農夫日，由於全球新冠肺炎疫情，許多民眾減少外出的頻率，新北市政府景觀處，建議民眾可以擺放簡單的蔬菜盆栽，將自家陽台或屋頂打造成兼具美觀、好吃、療癒的可食地景，提供都市農夫包給參加抽獎活動的民眾，在家也能輕鬆當個都市農夫，與全球共同慶祝世界都市農夫日。

景觀處表示，為了幫助新手都市農夫加入種植的行列，並慶祝世界都市農夫日，新北市景觀處推出看影片回答問題抽「都市農夫包」的活動，只要透過簡單的參加步驟，即有機會成為中獎的幸運兒。

▲ 慶祝世界都市農夫日 新北景觀處推「都市農夫包」營造可食地景。（圖／新北市農業局提供）

▲ 慶祝新北景觀處舉辦都市農夫包抽獎，讓民眾種植輕易上手。

於臉書搜尋「新北市農業局－稼日蒔光」粉絲專頁，在指定貼文觀看可食地景影片後回答相關問題，並按讚分享給好友，就有機會抽中景觀處準備的100份都市農夫包，內容包含於自家營造可食地景所需的長型花槽、栽培介質、適宜都市環境生長的蔬菜種子及新手種植說明書，讓種菜新手也能輕易在栽培中獲滿滿成就感，為打造自宅可食地景走出成功的第一步。

景觀處持續推動可食地景，鼓勵民眾種植兼具食用及觀賞性的可食植栽，收成後還可能豐富餐桌菜色，增添飲食風味，相關種植指引皆可上新北市政府綠美化環境景觀處官網：http://goo.gl/cpMeEw查詢，同時若想分享自身有種植可食地景的經驗，也歡迎加入臉書公開社團「新北可食地景～Fun食樂活團」，讓防疫在家也能增添不同的生活風情。

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