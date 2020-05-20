北市信義區公寓「35坪隔10套房」　專家曝「這樣住」有3大危機

▲房東將北市信義區一處民宅隔成多間雅房，以超低價出租給房客。（圖／記者林裕豐攝，下同）

記者邱中岳／台北報導

北市蛋黃熱點「信義區」，驚傳在忠孝東路5段423巷內，有房東把35坪大的空間，隔成10間大小不一的隔間出租給房客，據聞裡頭的租客有工地的打工仔、外國人甚至1名年輕女子也承租在內，但消防局表示，這樣的出租雅房隔成這麼多間隱藏著3大隱憂。

信義區可以說是台北市熱門蛋黃區，不但豪宅林立且交通方便，但在忠孝東路5段的巷弄內，有房東將35坪大的房舍，改建成10間雅房出租，且共用一個衛浴設備，其中還依照不同的大小分類，出租金額也不同。

北市消防局一名小隊長透露，這種大小的坪數暗藏3大隱憂，首先，因許多人在屋內使用電器，恐造成電線走火的危機，其次，因隔間都是木造房舍，所以如果火警發生恐會發生火勢延燒的問題，最後，小小的35坪房舍，隔成10間套房，如發生火警危機，恐造成逃生上不易。

《ETToday新聞雲》記者實際找到房東「秦老師」表示，他以前是老師，退休之後曾到國外生活，回國後買房出租，至於為什麼會隔成睡舖房，秦老師說「買房子花了不少錢，還要裝潢怎麼會有辦法」。

所以秦老師就用簡單的塑膠簾子充當隔間，還抱怨「算什麼投報率，很多人欠我房租好幾個月，我也沒趕他們走」。

但記者詢問能否進去拍照，秦老師拒絕，說自己以前是學法律的，誰進來就告誰，更強調「房子裡面很通風，還有兩個門，怎麼會有臭味」。

據悉，該房舍內幾乎都是短期居住的房客，但其中也有女性租客在其中，對此，北市消防局小隊長穆豪傑則表示，長期出租的套房，應該要注意用火、用電的安全，另外，在電方面的使用更為重要，要注意配線以免電線走火。

此外，穆小隊長表示，建物隔間成出租套房，應注意配備要有滅火器、出口標示燈、避難方向指引燈、緊急照明燈以及住宅用火警警報器，平時在消防安全宣導時，都會提醒房東應具備以上設施，以免火警發生逃難不及。

另名不具名的消防員透露，隔成多間出租套房，如不慎發生火警，首先當然注重人命搜救，如果隔間多，就要一間一間去確認是否有受困者在內，另外，如房東要進行隔間使用，務必透過市府建管處申請審核；如是日租套房則由觀光傳播局負責。



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