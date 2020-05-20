北市開放酒店、舞廳復業　68家業者上百人擠進中山分局！學「實名制APP」

記者邱中岳／台北報導

北市19日開放酒店業者申請復業，20日當天下午4時許，68家業者到中山警分局禮堂「上課」，北市府派出「資訊局」、「商業處」等單位人員到場，主要教導實名制APP訓練課程。

據了解，北市府目前受理41家酒店、舞廳申請復業案件，20日也安排20場公安檢查，也在當天下午在中山分局通知的多家酒店業者到場，指導如何使用實名制APP，也希望各家酒店業者收到通知先來上課。

▲北市服開放酒店業者申請復業，在20日下午於中山分局舉辦實名制APP教學。（圖／記者邱中岳攝）

每家酒店派出2人到分局上課，20日下午3時許，68家業者全部到齊，共有上百人陸續進入中山分局詢問，警方將近4時許開放酒店業者上樓，多家酒店業者由警方量測體溫、噴灑酒精清潔後，業者進入分局禮堂接受教育課程。

有業者透露，市府有派人來店內做稽查動作，認為疫情影響實在太大，針對實名制問題、客人個資方面的疑慮，也將透過上課學習，看政府的措施如何實施，對於教學內容並不清楚，要上了課才知道。

▲業者等待多時終於盼到酒店復業，更表示要上課才知道政府規範的措施。（圖／記者邱中岳攝）

北市府副市長黃珊珊呼籲業者，「不管安檢過了沒，一定要先來上課」，今天跟禮拜五共有兩梯次，希望能夠派人來學習實名制使用，開業後確定現場操作實名制，再給他復業許可同時，也會去確認實名制操作狀況。

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