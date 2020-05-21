疫情趨緩⋯國旅漸回溫！5月「訂房率增39％」　花東成出遊首選

▲國旅隨著疫情趨緩逐步回溫。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情緩和，我國已連續一個月以上沒有本土確診案例。根據國內訂房平台紀錄，國旅訂房數已有明顯成長，5月前三週訂房數逐步增加，與去年同期相比，分別增加1％、22％、39％，專家指出，多數人選擇至花東、屏東等地旅遊，高山景點也有許多人湧入。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，近日旅客自駕車出遊比例增加3成以上，不過因為飯店仍降價吸客，因此營收仍略微衰退1成左右。據訂房資料顯示，5月前三週訂房數逐步增加，與去年同期相比，分別增加1％、22％、39％，6月訂房數也已比去年增加7％。

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▲指揮中心建議，出遊時若無法保持社交距離，仍需配戴口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

黃正聰表示，已有許多人開始計劃6月出遊，多數人都至鄉村城市遊玩，如花蓮、台東、屏東等，另外高山景點也有許多人喜歡，如阿里山、清境農場等，訂房數也有成長。

另外，近日國際觀光正在實施「泡泡圈」，黃正聰表示，泡泡圈意指疫情緩和的國家互相觀光交流，如紐西蘭、澳洲已形成一個泡泡圈，他們兩國的民眾就會互相到彼此國家旅遊，近日他們有意邀請台灣、越南等加入，我國民間的旅行社、導遊團體等也已開始接洽，希望能進行觀光交流。