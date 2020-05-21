防疫旅遊都跟團⋯專家曝「示範缺失」：疫情衝擊沒人敢跟團出遊

▲防疫旅遊教學示範團。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情在台趨緩，我國已連續一個月以上沒有本土確診病例。交通部觀光局將於5月27日啟動防疫旅遊，屆時將有9條行程以三天兩夜的方式進行，也會以跨區域的方式團體旅遊。不過專家表示，現在國人出遊都是以自由行為主，加上疫情影響，散客比例一定更大，只以團客演練防疫旅遊與現行趨勢並不吻合。

交通部長林佳龍表示，國旅推動共分為三階段，包括防疫旅遊、安心旅遊、入境旅遊，首團防疫旅遊團將於5月27日出發，防疫旅遊時間從當日開始至7月，8月起到9月則為安心旅遊，之後再視疫情狀況決定何時適當開放國門，確切的時間點也都會配合指揮中心指示。

請繼續往下閱讀...

▲防疫旅遊採取梅花座。（圖／記者呂佳賢攝）

林佳龍表示，首團防疫旅遊由旅行公會規劃，召集全國的旅行業者，預計走台61線觀光，共有9個行程、為期三天兩夜，內容包括生態、海灣、自行車、脊梁山脈等主題旅遊，同時會落實宣導防疫旅遊守則，搭配1968 APP觀光。

林佳龍表示，防疫旅遊團的遊覽車不會滿座，原可搭載40人的話，就會只載20人，每排只做一人，希望透過防疫旅遊示範，讓旅宿業者作到住房總量管制，鼓勵民眾分流出遊，同時借助此次踩線，協助觀光產業建立防疫標準，以迎接未來的安心旅遊。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，由各大旅行業代表示範「防疫旅遊」，預計以遊覽車環島，每部車僅乘載20人（滿座40人），出遊全程戴口罩，並盡量到空曠地點遊玩，至餐廳吃飯時也會維持社交距離。

▲防疫旅遊只有跟團示範，專家建議應有散客版本。（圖／記者呂佳賢攝）

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，防疫旅遊預算僅1億元，預計約有1到2萬人次參與，但與國旅補助不同，防疫旅遊應該不會刺激出新的消費，因此砸下1億也不會有太多的回收產值，僅是起到示範作用。

黃正聰表示，防疫旅遊為帶頭效果，讓業者實際演練一次，以迎接後續的旅客。然而近年來我國出遊型態都以自由行為主，占比9成以上，加上疫情衝擊，國人更不會選擇跟團，會選擇自駕車出遊，防疫旅遊卻只示範團體旅遊，與現行趨勢並不吻合，建議也要進行散客的防疫旅遊演練。