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年薪300萬挖角「他猶豫了」！　鄉民一看點破「沒有很必要」勸三思

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▲求職者在應徵前應注意招聘單位的薪水門檻在哪。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲大陸科技廠開出的薪資讓原PO好猶豫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

有網友稱大陸公司最近開出年薪300萬的薪資希望他過去工作，令夾在地點和薪資中間的他很猶豫，發文盼鄉民能給些方向。貼文一出，不少人點出幾個重點，建議他三思。

「這種薪資真是讓人好猶豫啊！」有鄉民在PTT八卦板發文，他表示最近大陸某科技廠要給他年薪300萬的薪資，希望他能過去工作，地點則是在浙江省。

請繼續往下閱讀...

雖然換環境需要時間適應，但原PO指出，由於他在台灣還沒有看過工程師有這麼高的薪資，心裡有些猶豫，「大家覺得我要去嗎？」

貼文一出，網友們分成兩派，有人認為若沒有家庭包袱的話可以去闖闖，「300w在那邊可以過得不錯了」、「這算是外派的薪水行情。如果你在台灣科技業領不到兩三百，去吧，台灣快不能待了」、「看你在台灣拿多少，有一定倍數的話可考慮」。

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲薪資是選擇工作的一大條件。（圖／記者周宸亘攝）

不過也有另一票人勸他三思，「常有很多但書門檻，細節要問清楚」、「記得談好，稅前稅後、幣別、匯到哪裡」、「錢匯得回來再說」、「現在對岸疫情，你要想清楚」。

另外，原PO在文內並沒有明指300萬幣別為何，不少網友都說若是台幣，其實台灣很多竹科工程師都有這個價了，沒有必要跑這麼遠，「科技板都300起跳，你這樣會被笑。」

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