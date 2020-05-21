光鮮客戶辦卡！銀行同學曝「戶頭沒30萬」一核狂嘆　他訝異問卦…網哭了

▲原PO在PTT好奇問，戶頭沒30萬的人多不多。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在是個物價高的時代，許多人就算已經不是社會新鮮人，存款卻也沒多少。就有網友在PTT的Gossiping板上發文「戶頭沒30（萬）的人多嗎？！」說他跟在銀行上班的同學聊天，對方狂嘆最近辦卡的客戶品質很差，一堆人看起來光鮮亮麗，但一核就發現，戶頭連30萬都沒有，讓原PO訝異直呼「30w在戶頭不是很基本嗎？」

這位網友文中表示，他跟在銀行上班的同學聊天，對方嘆氣說「最近辦卡的客戶品質很差，一堆人光鮮亮麗、辦卡乾脆，簽名像在簽房地產約一樣。」結果銀行一核辦，就發現辦卡人的戶頭裡連30萬都沒有，根本就過不了核卡門檻，而且是一票人都這樣，讓原PO不用驚訝。

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聽到同學這樣說，原PO還是忍不住訝異，認為戶頭有存個30萬元應該很基本，好應付生病或需要用大筆現金的額外狀況，直呼「30w在戶頭不是很基本嗎？不然生個大病怎麼辦？！」

▲銀行辦卡都要出示財力證明。（示意圖／記者黃克翔攝）

看到貼文後，許多人確實紛紛留言說自己沒有，「我連10都沒」、「目前沒有，目標30萬中古車」、「我只有3000塊」、「一堆……小孩根本吃錢怪物」、「一直都沒有好嗎，謝謝」、「沒有，也領不到紓困金，煩惱」、「揹個學貸，戶頭負30都不是問題」、「我沒30，不過我24歲，給過嗎」、「我只有15萬。」

不過也有網友質疑，因為現在很多銀行辦卡條件都不複雜，「我沒30w還是過啊」、「辦卡看不到戶頭吧？我一堆卡都沒在該行有存款戶頭耶，可是額度都不低，聯徵都調得到資料」、「戶頭沒有30萬跟辦卡沒關係吧？看的是收入不是嗎」、「會不會是不知道要拿存錢的那個戶頭出來辦？我一開始也搞不清楚，他叫我拿薪轉我就拿其中一個薪轉戶頭給他。」

還有人點出許多現實中會發生的情況，「核的那個戶頭又不一定放很多錢」、「沒有很正常啊！人家錢可能在股市或外幣啊」、「這是真的，那種薪水3w多快30歲年輕人，存款大概在30w附近的機會很大，現在網路社群太發達，看到很多人在旅遊享樂美妝就以為有資格這樣，結果就是過著一個月存幾千塊的生活，但外表就光鮮亮麗」、「我單獨戶頭沒有啦！分成很多個銀行帳戶可以嗎 QQ」。