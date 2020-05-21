營地供電還有淋浴間！他吐槽：這還能叫露營？　網噓「根本炫裝備大賽」

▲露營。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

台灣露營風氣頗盛，許多人一到假日就會開著載滿裝備的車，帶全家大小到露營區搭帳棚過夜。不過對比較自然風的露營，有網友就觀察到台灣人的露營方式太過人為了，已經背離接近自然的原意。貼文一出，還有人吐槽現在的露營根本是「裝備炫耀大賽」。

有網友日前在PTT上發文，他表示，看台灣人去露營，大多都是找一片草皮、在上面搭帳篷，旁邊可能還有公共的淋浴間和廁所，且有很大的機率是在都市進行活動，和他認知中的「露營」不太一樣，「這樣還能叫露營喔？」

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▲原PO認為現代人露營的方式太過人為了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文章上線後，不少鄉民認同表示，「是裝備展示，露營只是測試裝備，看缺什麼要買」、「台灣的露營＝裝備炫耀大賽」、「直接住飯店就好了，幹嘛還住露營車」、「露營區每個點還有插座柱，可以充電上網」、「歐美還一堆豪華露營車，那這叫露營嗎」、「都直接帶電鍋去煮飯了」。

不過也有人提出不同觀點，認為原PO所說的那種極度接近自然的，應該要定義為「野營」。

▲露營車。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

至於網友們提到的豪華露營車或是網美營地，這個風潮其實是從日韓歐美傳回台灣的，對此還衍伸出「Glamping」一詞，把「glamorous迷人的、奢華的」和「camping露營」合起來，成為一種創新的度假選擇，人們無須辛苦紮營把自己搞得很狼狽，只要簡單行囊和人到就好，是適合懶人的一種露營方式。

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