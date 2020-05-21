穿兩件式雨衣…他一脫還是濕「只肚子那塊」：沒設計好？　過來人一招解決

▲原PO說自己穿兩件式雨衣，但肚子還是會濕。（示意圖，與本新聞無關／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

近日天氣不穩，受滯留鋒面及西南氣流影響，隨時都有可能下雨，出門最好帶上雨具，騎車的人也要記得在車廂裡備好雨衣。不過就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「穿兩件式的雨衣了怎麼還會濕？」好奇明明就已經穿兩件式雨衣，為什麼還是會弄濕裡面的衣服，尤其肚子那一塊，「你各位穿兩件式雨衣還是照濕嗎？」

這位網友文中表示，就算穿了兩件式雨衣還是會濕，「而且全身上下只濕肚子那塊，其他部分沒濕，難道是拉鍊那邊沒設計好嗎？你各位穿兩件式雨衣還是照濕嗎？」看到貼文後，不少人也有相同經驗，「我的也會這樣」、「通常都會濕褲腳跟鞋子，煩！」

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就有網友留言分享經驗，「彎曲的部份積水」、「你是不是用鈕扣的？那種爛死了」、「拉鍊外沒有釦子檔片嗎」、「拉鍊那條根本不防水」、「買斗笠式的不要有拉鍊的啦！不然就是拉鍊只有開一半的那種」、「因為帽子的地方有空隙（認真）」、「我的兩件式沒這個問題，你可能注意一下肚子那邊的皺摺是不是會積水。」

還有人則是給出建議，「一件式的反穿比較不會濕，但我都直接打赤腳，到室內才穿鞋」、「買沒有拉鍊連身雨衣，不是超商一扯就破的」、「我的經驗告訴你，褲子拉高點，肚子那邊會皺褶積水」、「前面太長坐下來會有皺摺，容易積水、滲進雨衣內，將前面往內摺，短一點就不會濕了。」