　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳時中：餐具重複用洗比免洗更乾淨！　籲全民回歸正常生活「外食少用免洗餐具」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼免洗餐具,塑膠湯匙,湯匙,叉子,餐具。（圖／記者謝承恩攝）

▲免洗餐具。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，許多餐廳業者想要恢復使用一次性餐具，因不少消費者擔憂會有感染情況，但這和環保署推動禁用政策衝突，日前署長張子敬層提到，業者若有顧慮，防疫期間暫時解禁。中央流行疫情指揮中心今（21日）呼籲，台灣防疫有成，呼籲全民回歸正常生活，外食放心使用可重複清洗餐具，少用免洗餐具。

環保署副署長沈志修今出席記者會表示，受到新冠肺炎COVID-19疫情影響，部分餐飲業者擔心消費者對使用重複清洗餐具有疑慮，改用免洗餐具，預期將提高廢紙免洗餐具數量達50%，台灣在政府與民眾通力合作下，防疫有成，近期國內疫情趨緩，指揮中心也開始推動「防疫新生活運動」，因此呼籲民眾回歸正常生活，外食放心使用可重複清洗餐具，少用免洗餐具，守護民眾健康的同時，也要同時兼顧台灣的環境。

請繼續往下閱讀...

▲▼0519指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中表示，餐具重複洗比免洗更乾淨。（圖／指揮中心提供）

指揮官陳時中說，疫情期間看到一些報導說地球變乾淨了，相關汙染變少，指揮中心有另一個環保隱憂，就是台灣的免洗餐具，在這時候大家可能認為免洗餐具能避免接觸，其實重複使用，好好的清洗，其實比免洗餐具可能來得更乾淨。沈志修提到，主要還是要呼籲重複清洗的餐具更環保更有保障，希望餐廳都使用這樣的餐具，也做好環境消毒，和環境衛生整潔保障民眾外出飲食的健康，大家只要按照指揮中心提到的好好的用肥皂洗手，全民一起做，不但讓環境負擔降低，也盡到地球一份子保護地球責任。

指揮中心指出，餐飲業者清洗餐具應遵循衛生福利部食品藥物管理署「餐具清洗良好作業指引」，並搭配環境清潔及消毒，就能保障民眾於疫情期間外食用餐的安全衛生，用後即丟的免洗餐具除了造成資源浪費，回收處理時也會造成環境負擔，呼籲大眾因應疫情最好的作法是用餐前肥皂洗手，做好個人衛生，減少使用免洗餐具，這樣才是真正的防疫撇步。
 

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
馬雲刁問周星馳「我一天賺191億，你呢？」　星爺妙答...網
雨區擴大！高屏台東升級「豪雨特報」全台13縣市警戒
快訊／妹澳洲打工離奇亡..姐哭求外館找真相！外交部回應了
快訊／新增1境外移入！「墨西哥男機場攔檢確認染疫」連續+0被
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

賴清德私訪指揮中心逾1小時！　陳時中透露「副總統關心3個問題」

雨彈來襲！全台「3路段」重點防禦坍方、淹水　公路總局成立豪雨應變小組

身體不適公休　客人按電鈴「開門差點飆淚」！一句稱讚網炸了：跪求素顏

新冠肺炎又有新症狀！醫曝3%病患「驚見血輪眼」...手髒盡量少摸臉

敦睦艦隊抗體檢驗　陳時中揭「8人未確診卻驗出抗體」列極可能病例

陳時中點頭了！畢業典禮可以辦　家長屬「非特定人數」需控管

30歲男墨西哥染疫「初次抗體採檢陰性」　張上淳曝可能原因！

確診案例數太表面⋯陳時中：商務客「鬆綁標準」難定

這「4生肖」6月份財運大爆棚！正、偏財擋不住...不妨買張彩券試手氣

桃園推「防疫安心餐廳認證」　陳時中：要有適當稽查確保標章正確性

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

按一鍵！鴛鴦升降鍋物進軍台中　人體夾娃娃機「夾中就送帝王蟹」

騎車自摔！成「人肉氣囊」護6月嬰 單親媽昏迷臥路中...警見秒鼻酸

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

吳尊對老婆挑眉+拋媚眼　愛妻唾棄「這樣我就不喜歡你了」XD

賴清德私訪指揮中心逾1小時！　陳時中透露「副總統關心3個問題」

雨彈來襲！全台「3路段」重點防禦坍方、淹水　公路總局成立豪雨應變小組

身體不適公休　客人按電鈴「開門差點飆淚」！一句稱讚網炸了：跪求素顏

新冠肺炎又有新症狀！醫曝3%病患「驚見血輪眼」...手髒盡量少摸臉

敦睦艦隊抗體檢驗　陳時中揭「8人未確診卻驗出抗體」列極可能病例

陳時中點頭了！畢業典禮可以辦　家長屬「非特定人數」需控管

30歲男墨西哥染疫「初次抗體採檢陰性」　張上淳曝可能原因！

確診案例數太表面⋯陳時中：商務客「鬆綁標準」難定

這「4生肖」6月份財運大爆棚！正、偏財擋不住...不妨買張彩券試手氣

桃園推「防疫安心餐廳認證」　陳時中：要有適當稽查確保標章正確性

超越R的R！HONDA CBR250RR仿賽重機開啟「RR」之名

新冠肺炎衝擊　台北清真寺開齋禮拜節60年來首度停辦

家寧喝醉攤床上…Andy解鎖體位狂晃！　「真實反應全被拍」網推爆：暖男

狹窄屋也能變好宅！　利用「錯層設計」打造寬敞居家

賴清德私訪指揮中心逾1小時！　陳時中透露「副總統關心3個問題」

40年好味道！號稱「台中最好吃的飯糰」　咬下爆出鹹蛋＋滷蛋

雨彈來襲！全台「3路段」重點防禦坍方、淹水　公路總局成立豪雨應變小組

身體不適公休　客人按電鈴「開門差點飆淚」！一句稱讚網炸了：跪求素顏

新冠肺炎又有新症狀！醫曝3%病患「驚見血輪眼」...手髒盡量少摸臉

【廣編】力增飲在台灣上市五周年！感恩週年慶限時限量優惠中

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

生活熱門新聞

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

民間救護車「閃燈執勤」遭拖吊！員工直呼太扯

雨彈「最強時刻」開始！5縣市大雨特報

梅雨「重頭戲」登場防治災　全台4天降雨熱區、時程出爐

被國台辦批「隱瞞疫情一把好手」　陳時中大笑回應了！

帳戶狂被「Google扣款」　過來人揭內幕

猛鬼樂園淪試膽勝地…詭譎靈異故事頻傳

快訊／新增1例境外移入　連續+0被終止

直播主印尼魚冒充台灣魚　網紅烏鴉踢爆

產房當廚房！辣媽9分鐘記錄生5寶

88萬粉專蒸發！486先生轟「變成癟三了」

豪乳女記者自爆：單身中最愛2類型

好市多又悄悄上架Airpods Pro...價格大省千元

今年首次！氣象局下午啟動劇烈豪雨作業

更多熱門

相關新聞

新冠肺炎又有新症狀！醫曝3%病患「驚見血輪眼」

新冠肺炎又有新症狀！醫曝3%病患「驚見血輪眼」

新冠肺炎在台灣日趨穩定，但防疫運動仍不能大意。最新研究指出，新冠肺炎除了從呼吸道進入人體外，另一個就是眼睛，導致病患出現「粉紅色的眼睛」。眼睛其實比嘴巴、鼻子難防，所以醫師吳昌騰分享保養眼睛的4撇步，呼籲民眾手髒盡量少碰眼、口、鼻。

台水紓困懶人包　主動減免水費挺企業

台水紓困懶人包　主動減免水費挺企業

北市畢典辦理指引　最快明宣布詳細規劃

北市畢典辦理指引　最快明宣布詳細規劃

陳時中：敦睦艦隊極可能病例有8人驗出抗體

陳時中：敦睦艦隊極可能病例有8人驗出抗體

全球新冠肺炎破500萬確診、32萬亡

全球新冠肺炎破500萬確診、32萬亡

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19台灣防疫中央流行疫情指揮中心陳時中免洗餐具環保署沈志修

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

獨／19歲嫩妻偷吃放閃！娘家宅前罰站洗門風

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

羅志祥長文「假面3心機」再度摧毀周揚青！她心疼哭了

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

民間救護車「閃燈執勤」遭拖吊！員工直呼太扯

換妻玩過火不甩潛規則　她得菜花還不是最慘

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

振興券加碼！擬發每人1500元 　經濟部備妥300億元大紅包

雨彈「最強時刻」開始！5縣市大雨特報

妹妹澳洲打工離奇亡！她看到骨灰被亂塞哭了

29歲女星偷情鬧離婚「婆婆氣到暴斃」！遭夫連砍3刀亡

黃秀芳座車「139線對撞」！3人送醫

女同志參加員工聚餐被灌醉！遭小鮮肉同事撿屍

更多

最夯影音

更多
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去
羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面