陳時中：餐具重複用洗比免洗更乾淨！　籲全民回歸正常生活「外食少用免洗餐具」

▲免洗餐具。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，許多餐廳業者想要恢復使用一次性餐具，因不少消費者擔憂會有感染情況，但這和環保署推動禁用政策衝突，日前署長張子敬層提到，業者若有顧慮，防疫期間暫時解禁。中央流行疫情指揮中心今（21日）呼籲，台灣防疫有成，呼籲全民回歸正常生活，外食放心使用可重複清洗餐具，少用免洗餐具。

環保署副署長沈志修今出席記者會表示，受到新冠肺炎COVID-19疫情影響，部分餐飲業者擔心消費者對使用重複清洗餐具有疑慮，改用免洗餐具，預期將提高廢紙免洗餐具數量達50%，台灣在政府與民眾通力合作下，防疫有成，近期國內疫情趨緩，指揮中心也開始推動「防疫新生活運動」，因此呼籲民眾回歸正常生活，外食放心使用可重複清洗餐具，少用免洗餐具，守護民眾健康的同時，也要同時兼顧台灣的環境。

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▲陳時中表示，餐具重複洗比免洗更乾淨。（圖／指揮中心提供）

指揮官陳時中說，疫情期間看到一些報導說地球變乾淨了，相關汙染變少，指揮中心有另一個環保隱憂，就是台灣的免洗餐具，在這時候大家可能認為免洗餐具能避免接觸，其實重複使用，好好的清洗，其實比免洗餐具可能來得更乾淨。沈志修提到，主要還是要呼籲重複清洗的餐具更環保更有保障，希望餐廳都使用這樣的餐具，也做好環境消毒，和環境衛生整潔保障民眾外出飲食的健康，大家只要按照指揮中心提到的好好的用肥皂洗手，全民一起做，不但讓環境負擔降低，也盡到地球一份子保護地球責任。

指揮中心指出，餐飲業者清洗餐具應遵循衛生福利部食品藥物管理署「餐具清洗良好作業指引」，並搭配環境清潔及消毒，就能保障民眾於疫情期間外食用餐的安全衛生，用後即丟的免洗餐具除了造成資源浪費，回收處理時也會造成環境負擔，呼籲大眾因應疫情最好的作法是用餐前肥皂洗手，做好個人衛生，減少使用免洗餐具，這樣才是真正的防疫撇步。



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