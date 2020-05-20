蔡清祥：智慧監獄人臉辨識　AI巡邏擴充收容人活動場域

▲法務部長蔡清祥提出7大前景計畫。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

蔡英文總統520宣誓就職，法務部長蔡清祥也獲得留任，將繼續帶領檢察、矯正、調查體系。蔡清祥20日也提出7大前景計畫，將打造科技化法務部，尤其在智慧監獄部分，將利用QRcode結合人臉辨識系統，提升管理作業行政效率；另外也將以AI（人工智慧）建置人員管制及告警機制，擴充收容人活動場域之管控功能。

蔡清祥提出的7大前景計畫以「科技化的法務部」自許，分別是「AI當助理 檢察好幫手」、「奈米科技 毒品快篩」、「電腦斷層掃描 探求真相」、「密碼破解 科學辦案」、「執行法拍千里眼」、「人臉辨識 AI巡邏」以及「智慧觀護 降低再犯」。

蔡清祥指出，首要當然希望科技技術能在檢察體系發揮功效，目的為運用AI作為檢察官之助理，節省檢察官過去耗費在機械性、文書性、簡易之事務的時間，將時間精力投注在繁雜困難的案件上，又可使檢察官得以立即獲取主動性、實質性之資訊，從而可提升檢察官辦案效率及正確率，而辦案效率之提升，得以改善過去「遲來的正義不是正義」之遺憾。

另外在智慧監獄部分，共有兩種做法：（一）智慧辨識整合系統，收容人智慧身分證之概念，利用QRcode結合人臉辨識系統，整合機關收容人消費購物審核、身分辨識及相關資訊系統，在兼顧個資保護下，強化收容人資訊掌握，並提升管理作業行政效率。（二）智慧安全監控系統，運用行為影像分析技術建置人員管制及告警機制，擴充收容人活動場域之管控功能，讓戒護管理無死角，收容防護無縫隙。

此外，在調查局偵辦毒品案件時，蔡清祥指出，調查局已經積極研發利用專利奈米粒子與各種毒品之間，因不同物理作用所產生不同之螢光變化，設計可分辨常見毒品之快篩試劑組，讓第一線查緝毒品人員於查獲毒品時，可快速、方便進行毒品種類初步篩檢，以及時遏阻毒品蔓延，並有助迅速溯源追查，一網打盡。